'इस पाकिस्तानी का कवर ड्राइव कोहली से बेहतर', आदिल रशीद के स्टार ने किया निराश, औंधे मुंह गिरा प्रदर्शन

एशिया कप के 17वें सीजन का मंच सज चुका है. आगामी टूर्नामेंट के लिए लगभग सभी टीमों ने युवा खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा जताया है. यही वजह है कि पिछले काफी समय से मैदान में नजर आने वाले कई अनुभवी खिलाड़ियों की टीम से छुट्टी हो गई है. जिसमें दो बड़े नाम हर किसी को हैरान कर रहे हैं. ये दोनो खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हैं. खासकर लोग बाबर की गैरमौजूदगी से निराश हैं. क्योंकि स्टार बल्लेबाज को पाकिस्तान का भविष्य माना जाता था. मगर मौजूदा समय में चयनकर्ताओं ने टी20 फॉर्मेट के लिए उनसे दूरी बना ली है.

बाबर के कवर ड्राइव की दुनिया है दीवानी

बाबर आजम के कवर ड्राइव की पूरी दुनिया दीवानी है. कुछ लोग तो इस शॉट के लिए उनकी तुलना विराट कोहली से भी करते हैं. इंग्लैंड के अनुभवी स्पिनर आदिल रशीद ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्हें कोहली से भी आगे करार दिया था. एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा था कि विराट कोहली से भी ज्यादा खूबसूरत कवर ड्राइव बाबर आजम लगाते हैं.

अर्श से फर्श पर गिरे बाबर

इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबर आजम मौजूदा समय के होनहार बल्लेबाजों में से एक हैं. एक समय उनके बल्लेबाजी की तूती बोला करती थी. मगर पिछले कुछ सालों में उनका प्रदर्शन जिस तरीके से नीचे गिरा है. लोग उन्हें भूलने लगे हैं.

बाबर के फ्लॉप प्रदर्शन के बीच ना केवल फैंस उनसे दूरी बना रहे हैं, बल्कि उनकी टीम भी उनसे किनारा बनाने लगी है. आगामी टूर्नामेंट के लिए फिट होने के बावजूद उन्हें पाक टीम में शामिल नहीं किया गया है.

यही नहीं खबरें तो ऐसी भी सामने आ रही है कि बोर्ड अब टी20 फॉर्मेट में युवाओं को मौका देने का विचार बना रही है. वहीं बाबर और रिजवान जैसे खिलाड़ियों को वनडे और टेस्ट फॉर्मेट तक ही सीमित रखना चाहती है.

पिछले एक साल में बाबर आजम का प्रदर्शन

पिछले एक साल में बाबर आजम का प्रदर्शन मिश्रित रहा है. उन्होंने टी20 फॉर्मेट में अपनी टीम के लिए महज 20.92 की औसत से योगदान दिया है, जो बेहद ही निराशाजनक है. उनके फ्लॉप प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ताबड़तोड़ क्रिकेट में उनके बल्ले से इस अवधि में केवल पांच छक्के आए हैं और 45 रन का आंकड़ा पार करने में भी उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है.

वहीं बात करें उनके रेड बॉल प्रदर्शन के बारे में तो यहां उनकी स्थिति और खराब हो जाती है. 2023 में वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए थे. उस दौरान उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल पांच मुकाबलों में हिस्सा लिया था. इस बीच नौ पारियों में 204 रन बना पाए थे. इस दौरान उनका औसत 22.66 का रहा था. वनडे फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन हमेशा से सराहनीय रहा है.

