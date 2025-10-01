विज्ञापन
आज 1 अक्टूबर के बदल गए पेट्रोल डीजल के दाम, टंकी फुल करवाने से पहले जानिए अपने शहर का नया रेट

Petrol and Diesel Rate Today 1 October 2025: पेट्रोल-डीजल के दाम रोजाना अपडेट होते हैं और इनका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ता है. ऐसे में तेल भरवाने से पहले अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर चेक करें.

Petrol-Diesel price in India Today: सरकारी तेल कंपनियों ने देश के चार बड़े शहरों में आज कोई बदलाव नहीं किया है.
नई दिल्ली:

Petrol Diesel Price Today 1 October 2025 :आज 1 अक्टूबर 2025 को पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव किया गया है. ऐसे में अगर आप बिना चेक किए पेट्रोल पंप चले जाते हैं तो हो सकता है आपके शहर में रेट अलग हो. इसलिए पहले ही यह जान लेना बेहतर है कि आपके शहर में आज पेट्रोल और डीजल किस भाव पर मिल रहा है.

बता दें कि पेट्रोल-डीजल के दाम रोजाना अपडेट होते हैं और इनका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ता है. ऐसे में तेल भरवाने से पहले अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर चेक करें.

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का ताजा रेट

सरकारी तेल कंपनियों ने देश के चार बड़े शहरों में आज कोई बदलाव नहीं किया है. दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है. मुंबई में पेट्रोल 103.50 रुपये और डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 91.02 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, चेन्नई में पेट्रोल 100.80 रुपये और डीजल 92.39 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

शहरपेट्रोल प्रति लीटरडीजल प्रति लीटर
दिल्ली94.7787.67
मुंबई103.5090.03
कोलकाता105.4191.02 
चेन्नई100.8092.39

कई शहरों में घटे या बढ़े दाम

दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के अलावा भी बाकी जगहों पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई खास बदलाव हुआ है. हालांकि, अगर आप किसी और शहर जा रहे हैं तो वहां का ताजा रेट जरूर चेक कर लें.

अपने शहर का रेट कैसे चेक करें?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शहर में पेट्रोल और डीजल की लेटेस्ट कीमत कितनी है तो यह काम बेहद आसान है. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप तुरंत आज का रेट देख सकते हैं. इसके अलावा इन कंपनियों के मोबाइल ऐप्स भी हैं जिनके जरिए आप सिर्फ कुछ सेकंड में अपने शहर का लेटेस्ट रेट जान सकते हैं.

Petrol Diesel Price Today, Petrol Diesel Rate Today, Petrol Price Today, Diesel Price Today
