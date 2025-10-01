विज्ञापन
IND vs WI: कई स्टार खिलाड़ियों का पत्ता काट भारतीय दिग्गज ने बनाई टीम इंडिया की परफेक्ट प्लेइंग XI

Aakash Chopra, India vs West Indies Test Series 2025: भारतीय टीम के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया की परफेक्ट प्लेइंग XI सुझाई है.

KL Rahul
  • भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो अक्टूबर से छह अक्टूबर के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा
  • पूर्व टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को भारतीय टीम के ओपनर के रूप में चुना है
  • मध्यक्रम में साईं सुदर्शन, शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल और विकेटकीपर ध्रुव जूरेल को शामिल किया गया है
Aakash Chopra, India vs West Indies Test Series 2025: एशिया कप 2025 का खुमार अभी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के सिर से उतरा भी नहीं है कि क्रिकेट प्रेमियों को कल (दो अक्टूबर) से एक और टूर्नामेंट का रोमांच देखने को मिलेगा. इस बार भारतीय टीम की जंग व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं, बल्कि रेड बाल क्रिकेट में है. सामने उसके वेस्टइंडीज है. क्रिकेट के पन्नों पर फिलहाल कैरेबियन टीम जरूर कमजोर नजर आ रही है. मगर टेस्ट फॉर्मेट में उन्होंने हाल के दिनों में जिस तरह से प्रदर्शन किया है. उसे देखते हुए भारतीय टीम जरूर चौकन्ना रहेगी. आगामी सीरीज का पहला मुकाबला दो अक्टूबर से छह अक्टूबर के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. उससे पहले टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भारतीय टीम की परफेक्ट प्लेइंग इलेवन सुझाई है, जो कुछ इस प्रकार है- 

राहुल और यशस्वी को ओपनर के तौर पर किया चुनाव 

पूर्व भारतीय दिग्गज ने ओपनर के तौर पर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को अपनी टीम में शामिल किया है. हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर इन दोनों खिलाड़ियों ने सराहनीय प्रदर्शन किया था. इन्होंने टीम इंडिया को करीब सभी मुकाबलों में अच्छी शुरुआत दिलाई थी. नतीजन टीम पांच मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-2 के साथ ड्रॉ कराने में कामयाब हो पाई थी. 

मध्यक्रम की कमान इन धुरंधरों के कंधों पर 

आकाश चोपड़ा ने मध्यक्रम की कमान साईं सुदर्शन, कैप्टन शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जूरेल के कंधों पर रखी है. इंग्लैंड दौरे पर सुदर्शन का प्रदर्शन मिला जुला रहा था. मगर कैप्टन गिल प्रचंड लय में नजर आए थे. मध्यक्रम में गहराई लाने के लिए उन्होंने पडिक्कल को शामिल किया है. वहीं ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में ध्रुव जूरेल को विकेट कीपर के तौर पर मौका दिया है. जूरेल विकेट कीपिंग के साथ-साथ बल्लेबाजी करने में भी माहिर हैं. 

दो ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मिला मौका

आकाश चोपड़ा ने अपनी टीम में दो ऑलराउंडर खिलाड़ियों का चुनाव किया है. ये दोनों खिलाड़ी अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के अलावा वाशिंगटन सुंदर हैं. जडेजा और सुंदर के प्रदर्शन से हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ है. ये दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी करने में भी माहिर हैं. 

आकाश ने इन गेंदबाजों पर जताया भरोसा 

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए आकाश चोपड़ा ने तीन मुख्य गेंदबाजों को अपनी टीम में शामिल किया है. जिसमें जसप्रीत बुमराह के साथ-साथ मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव का नाम शामिल है. कुलदीप ने हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप में जबरदस्त गेंदबाजी की है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए आकाश चोपड़ा ने चुनी टीम इंडिया की परफेक्ट प्लेइंग XI

केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साईं सुदर्शन, कैप्टन शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जूरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज. 

