AUS vs SA: एशेज इतिहास में कभी नहीं भूला जाएगा 'पर्थ टेस्ट', पहली पारी में कुल इतना ओवर ही खेल सकी दोनों टीमें

AUS vs ENG Ashes 1st Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ स्टेडियम में चल रहे एशेज सीरीज 2025-26 के पहले टेस्ट में गेंदबाज़ों ने शुरुआती दो दिनों में ही मैच पर पकड़ बना ली. दूसरे दिन के पहले सेशन तक दोनों टीमें अपनी-अपनी पहली पारी में ऑलआउट हो गईं और कुल मिलाकर सिर्फ 78.1 ओवर का ही खेल हो सका.

इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 32.5 ओवर में 172 रन बनाए. ओली पोप ने 46 और हैरी ब्रूक ने 52 रनों की अहम पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 12.5 ओवर में 58 रन देकर 7 विकेट झटके, जबकि ब्रेंडन डोगेट को 2 सफलता मिली.

जवाब में ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग भी नहीं टिक सकी और टीम 45.2 ओवर में 132 रन पर सिमट गई. एलेक्स कैरी ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए, जबकि कैमरून ग्रीन ने 24 रन जोड़े. इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने 6 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट लिए और ब्रायडेन कार्स ने 3 विकेट चटकाए.

यह मुकाबला एशेज इतिहास में ओवरों के लिहाज से दूसरा ऐसा टेस्ट बन गया है, जिसमें दोनों टीमें अपनी पहली पारी में इतने कम ओवर खेल सकीं. इससे कम ओवर वाला मैच जनवरी 1902 में मेलबर्न में खेला गया था, जहां दोनों टीमें मिलकर पहली पारी में सिर्फ 47.5 ओवर ही खेल पाई थीं. उस मैच में ऑस्ट्रेलिया 112 और इंग्लैंड 61 रन पर आउट हुई थीं. इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर 2019 में लीड्स में खेला गया टेस्ट आता है, जिसमें दोनों टीमों ने मिलकर पहली पारी में 80 ओवर का सामना किया था.

पर्थ टेस्ट में पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड ने खबर लिखे जाने तक 116 रन की लीड हासिल कर चुकी थी.