4 साल बाद भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी, इधर अश्विन ने कर दी इस स्टार खिलाड़ी को लेकर भविष्यवाणी

अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ भुवनेश्वर कुमार की आखिरकार भारतीय टीम में वापसी हुई है. 22 अक्टूबर से न्यूज़ीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली पांच मैचों की सीरीज़ के लिए BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) ने जो 16 सदस्यों वाली टीम घोषित की है, उसमें भुवनेश्वर का नाम शामिल है. भुवनेश्वर, जिन्होंने आखिरी बार नवंबर 2022 में भारत के लिए T20I मैच खेला था, उन्हें श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली उस टीम में वापस बुलाया गया है जिसमें ज़्यादातर खिलाड़ी वही हैं. उम्मीद है कि न्यूज़ीलैंड की परिस्थितियों में उनकी स्विंग कराने की काबिलियत बहुत काम आएगी. इस चयन से दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ का लंबा इंतज़ार खत्म हो गया है; इंटरनेशनल क्रिकेट से लंबे समय तक दूर रहने के बावजूद वे भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं.

भारत के पूर्व ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने टीम में भुवनेश्वर के चयन पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि नेशनल टीम में भुवनेश्वर की वापसी से यह संकेत मिलता है कि एक और अनुभवी तेज़ गेंदबाज़, मोहम्मद शमी के लिए भी दरवाज़े बंद नहीं हुए हैं.

शमी, जो घरेलू क्रिकेट में सक्रिय हैं, ने आखिरी बार मार्च 2025 में भारत के लिए मैच खेला था. यह न्यूज़ीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था. चोट के कारण वे बाद के मैचों में नहीं खेल पाए, लेकिन घरेलू स्तर और इंडियन प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन के बावजूद वे नेशनल टीम में वापसी नहीं कर पाए.

अश्विन ने 'अश की बात' में कहा, "सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बदलने वाले हैं. अजीत अगरकर अब इस सेटअप का हिस्सा नहीं हैं. हो सकता है कि अजीत ने युवाओं और नए खिलाड़ियों पर ज़्यादा ध्यान दिया हो. लेकिन अब देखिए, बुमराह के बिना भारत का बॉलिंग अटैक थोड़ा कमज़ोर पड़ सकता है. BCCI अब अनुभव को तरजीह दे रहा है. जिस तरह उन्होंने भुवनेश्वर (कुमार) को चुना है, उससे मैं यह नहीं कहूंगा कि (मोहम्मद) शमी के लिए भी दरवाज़े बंद हो गए हैं. लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि भुवनेश्वर ने अपने चयन के लिए दरवाज़ा खोल लिया है."

भुवनेश्वर की वापसी ऐसे समय में हुई है जब भारत एक ऐसे दौरे की तैयारी कर रहा है जहां की परिस्थितियां उनकी काबिलियत वाले गेंदबाज़ के लिए मददगार साबित हो सकती हैं. उन्होंने भारत के लिए 87 T20I मैच खेले हैं और 90 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका इकॉनमी रेट 6.96 और औसत 23.10 रहा है.

वहीं शमी की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 64 टेस्ट, 108 वनडे और 25 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने क्रमशः 229, 206 और 27 विकेट लिए हैं.