भुवनेश्वर कुमार इतिहास रचने की दहलीज पर, न्यूजीलैंड T20I सीरीज में डबल धमाका करने का मौका

टीम इंडिया के न्यूजीलैंड दौरे पर पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाने हैं. 22 अक्टूबर से शुरू होने वालीं इस सीरीज में सबकी नजरें भुवनेश्वर कुमार पर होंगी, जो लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं. इस सीरीज के दौरान भुवनेश्वर दो मेगा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. भुवनेश्वर कुमार इस सीरीज में टी20 अंतरराष्ट्रीय में विकटों का शतक लगा सकते हैं, साथ ही 300 अंतरराष्ट्रीय विकेट भी पूरे तक सकते हैं. बता दें, भुवनेश्वर ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय से चार साल बाद टीम इंडिया में वापसी की थी. लेकिन बारिश के चलते यह मुकाबला धुल गया था.

अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय में भुवनेश्वर को खेलने का मौका मिलता है, तो यह 2022 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में खेले गए सेमीफाइनल के बाद भारत के लिए उनका पहला इंटरनेशनल मैच होगा, जिसमें वह बॉलिंग करते दिखेंगे. हालांकि, भुवी इस दौरान इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए धमाकेदार प्रदर्शन करते रहे हैं. उन्होंने 31 मैचों में 22.55 की औसत और 8.52 की इकॉनमी रेट से 45 विकेट लिए, जिससे उनकी टीम ने 2025 और 2026 में लगातार दो खिताब जीते.

'स्विंग किंग' के नाम से मशहूर भुवनेश्वर ने भारत के लिए 87 T20I मैचों में 23.10 की औसत से 90 विकेट लिए हैं. इस फॉर्मेट में उन्होंने दो बार 5 विकेट और तीन बार 4 विकेट लेने का कारनामा किया है. 10 और विकेट लेते ही, भुवनेश्वर T20I में 100 विकेट पूरे करने वाले पांचवें भारतीय बन जाएंगे. उनसे पहले अर्शदीप सिंह (145), जसप्रीत बुमराह (126), हार्दिक पांड्या (114) और अक्षर पटेल (113) यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

सभी फॉर्मेट्स को मिलाकर कुल 294 विकेट ले चुके 36 वर्षीय भुवनेश्वर के पास अब 300 इंटरनेशनल विकेट पूरे करने का मौका है. ऐसा करने वाले वे भारत के कुल 14वें गेंदबाज और 9वें तेज गेंदबाज (पेसर) बन सकते हैं.

भारत की T20I टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.

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