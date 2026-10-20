न्यूजीलैंड दौरे का आगाज एक दिन बाद, जानें पूरा शेड्यूल, टाइमिंग, स्ट्रीमिंग, तमाम बातें

विंडीज सीरीज अब इतिहास की बात है. अब करोड़ों भारतीय ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेटप्रेमी गुरवार का इंतजार कर रहे हैं. इसी दिन से टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौरा शुरू हो रहा है, जिसमें भारतीय टीम पांच-पांच मैचों की टी20 और वनडे सीरीज, तो आखिर में दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. एक तरह से दोनों व्हाइट-बॉल फॉर्मेट की सीरीज वनडे और टी20 दोनों ही टीमों के लिए अगले विश्व कप की तैयारी का सबसे बड़ा मंच है. वनडे विश्व कप ऐसे ही हालात में अगले साल तीन देशों में खेला जाएगा, तो टी20 विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ही 2028 में होगी. इस वजह से पूर्व क्रिकेटरों और दुनिया के पंडितों की नजर इस सीरीज पर टिकी है. पूरी सीरीज का प्रसारण सोनी चैनल पर होगा, तो लाइव स्ट्रीमिंग भी Sony LIV पर ही होगी. चलिए बारी-बारी से सीरीज के बारे में तमाम बातें जैसे शेड्यूल क्या है, टाइमिंग और बाकी बातें क्या-क्या हैं.

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टी20 सीरीज का कार्यक्रम और टाइमिंग

मैच तारीख भारतीय समयानुसार समय स्थान शहर पहला टी20 22 अक्टूबर (गुरुवार) दोपहर 12:30 बजे हेगली पार्क साउथ (हेगली ओवल) क्राइस्टचर्च दूसरा टी20 24 अक्टूबर (शनिवार) दोपहर 12:30 बजे हेगली पार्क साउथ (हेगली ओवल) क्राइस्टचर्च तीसरा टी20 27 अक्टूबर (मंगलवार) दोपहर 12:30 बजे हेनरी स्टेडियम वेलिंगटन चौथा टी20 30 अक्टूबर (शुक्रवार) दोपहर 12:30 बजे ईडन पार्क ऑकलैंड पांचवां टी20 1 नवंबर (रविवार) सुबह 06:30 बजे सेडन पार्क हैमिलटन

भारतीय टीम का वनडे शेड्यूल और टाइमिंग

मैच तारीख भारतीय समयानुसार समय स्थान शहर पहला वनडे 4 नवंबर (बुधवार) सुबह 6:30 बजे ईडन पार्क ऑकलैंड दूसरा वनडे 7 नवंबर (शनिवार) सुबह 6:30 बजे हेनरी स्टेडियम वेलिंगटन तीसरा वनडे 10 नवंबर (मंगलवार) सुबह 6:30 बजे सेडन पार्क वेलिंगटन चौथा वनडे 13 नवंबर (शुक्रवार) सुबह 6:30 बजे बे ओवल तौरंगा (माउंट मौंगानुई) पांचवां वनडे 15 नवंबर (रविवार) सुबह 6:30 बजे बे ओवल तौरंगा (माउंट मौंगानुई)

भारतीय टीम का टेस्ट शेड्यूल और टाइमिंग

मैच तारीख भारतीय समयानुसार समय स्थान शहर पहला टेस्ट 19-23 नवंबर सुबह 3:30 बजे हेनरी स्टेडियम वेलिंगटन दूसरा टेस्ट 27 नवंबर - 1 दिसंबर सुबह 3:30 बजे हेगली पार्क साउथ (हेगली ओवल) क्राइस्टचर्च

F.A.Q= Frequently Asked Questions

प्र.1: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज की आधिकारिक शुरुआत कब और कहां से होगी?

उ.: भारत और न्यूजीलैंड के दौरे की आधिकारिक शुरुआत बुधवार, 22 अक्टूबर 2026 को पांच मैचों की टी20 सीरीज के साथ क्राइस्टचर्च (हेगली ओवल) से होगी.

प्र.2: भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग किस पर उपलब्ध होगी? उ.: इस पूरी सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV पर उपलब्ध होगी.

प्र.3: भारत और न्यूजीलैंड का यह पूरा दौरा कुल कितने दिनों का होगा?

उ.: यह दौरा तीन अलग-अलग प्रारूपों (टी20, वनडे और टेस्ट) में 22 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 1 दिसंबर 2026 तक चलेगा, जो लगभग 40 दिनों का है.

प्र.4: टी20 सीरीज के शुरुआती मैचों का भारतीय समयानुसार (IST) समय क्या रहेगा?

उ.: क्राइस्टचर्च और वेलिंगटन में खेले जाने वाले शुरुआती टी20 मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होंगे.

प्र.5: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज कब से शुरू होगी?

उ.: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 19 से 23 नवंबर के बीच वेलिंगटन में खेला जाएगा, और दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच क्राइस्टचर्च में होगा.

तीनों फॉर्मेटों के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है:-

भारत की टी20 टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.

पहले तीन वनडे के लिए भारत की टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंह, इशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.

चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उप-कप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर ब्रार, रुतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.

भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज