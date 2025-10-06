8th Pay Commission से पहले ही इतनी बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, ये रहा गुना-‍गणित वाला चार्ट

7th Pay Commission: देश के लाखों केंद्रीय कर्मियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार है, हालांकि इसके लागू होने में अभी काफी देर है. कहा जा रहा है कि ये इंतजार थोड़ा लंबा खिंच सकता है और साल 2028 में इसका ऐलान हो सकता है. हालांकि जनवरी 2026 से एरियर जोड़कर दिया जा सकता है. फिलहाल 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत वेतन पा रहे केंद्रीय कर्मियों के लिए अच्‍छी खबर ये है कि उनका DA यानी महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाया जा चुका है. बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में स्‍वीकृति के बाद बताया गया कि 55 फीसदी की जगह अब 58 फीसदी DA मिलेगा. ये जुलाई से ही जोड़कर दिया जाएगा. पेंशनर्स के लिए भी DR यानी महंगाई राहत में यही फॉर्मूला लागू होगा. ये करीब 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मी और पेंशनर्स के लिए दिवाली का तोहफा होगा.

इसी महीने की सैलरी बढ़कर आएगी

बढ़े हुए DA के साथ अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर आएगी. अक्‍टूबर महीने की सैलरी में तीन महीने का एरियर भी शामिल होगा, जो कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के लिए होगा. कहा जा रहा है कि अक्टूबर महीने की सैलरी 31 अक्टूबर से लेकर नवंबर में किसी तारीख तक आ सकती है. अमूमन कर्मचारियों की सैलरी महीने की अंतिम तारीख को आ जाती है.

इस महीने से कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

केंद्रीय कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी के चलते उनके खाते में मूल वेतन का 3% बढ़ कर आएगा. न्यूनतम ₹18,000 मूल वेतन वाले कर्मचारी की बात करें तो उनकी सैलरी में करीब 540 रुपये ज्यादा आएंगे और उनका कुल वेतन 28,440 रुपये के करीब हो जाएगा.

वहीं 56,100 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को पहले DA के रूप में 30,855 रुपये मिलता आ रहा था और अब 32,538 रुपये आएंगे यानी उन्‍हें 1,683 रुपये ज्‍यादा मिलेगा.

नीचे देखिए अलग-अलग पे-मैट्रिक्‍स वाले कर्मियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी.

रिटायर्ड कर्मियों का पेंशन भी बढ़ जाएगा

कर्मचारियों की सैलरी की तरह रिटायर्ड कर्मियों का पेंशन भी इसी महीने से बढ़ा हुआ आएगा. 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन कैटगरी में आने वाले पेंशनर्स के खाते में 270 रुपये ज्‍यादा आएंगे. उनकी पेंशन कुल 14,220 रुपये हो जाएगी. इसी तरह अलग-अलग पे मैट्रिक्‍स से रिटायर्ड कर्मियों के पेंशन में बेसिक का 3 फीसदी ज्‍यादा अमाउंट आएगा.

