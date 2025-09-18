विज्ञापन
ट्रंप से पत्रकार ने ऐसा क्या पूछ लिया कि ऑस्ट्रेलिया से रिश्ते बिगाड़ने की धमकी देने लगे

डोनाल्ड ट्रंप एक सवाल से इतना नाराज हो गए कि उन्होंने पत्रकार पर ऑस्ट्रेलिया के हितों को खतरे में डालने का आरोप लगा दिया. साथ ही कहा कि वह इस मामले को ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बानीज के सामने भी उठाएंगे.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में दो खास बात है... पहला कि वो किसी पत्रकार से सवाल लेने से डरते नहीं है और दूसरा यह कि अगर सवाल पसंद न आए तो अपनी नाराजगी जाहिर करने से हिचकते भी नहीं है. अब डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनकी संपत्ति और व्यापारिक लेन-देन के बारे में सवालों को लेकर एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार जॉन ल्योंस से बहस हो गई है. ट्रंप इस सवाल से इतना नाराज हो गए कि उन्होंने पत्रकार पर ऑस्ट्रेलिया के हितों को खतरे में डालने का भी आरोप लगा दिया. साथ ही कहा कि वह इस मामले को ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बानीज के सामने भी उठाएंगे.

आखिर हुआ क्या था?

व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, पत्रकार ल्योंस ने 79 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप से उनके राष्ट्रपति पद के दौरान उनके व्यापारिक लेनदेन और जनवरी में ओवल ऑफिस लौटने के बाद से उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी है, इसके बारे में सवाल पूछ लिया. ल्योंस ने ट्रंप से कहा कि उन्हें राष्ट्रपति पद संभालने वाला अब तक का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है.

इसपर ट्रंप ने कहा, "मुझे नहीं पता." उन्होंने कहा कि उनके बच्चे ही अब कारोबार संभालते हैं, ट्रंप ऑर्गनाइजेशन को चलाते हैं. उन्होंने कहा, "मैंने जो भी (व्यापारिक) डील किए हैं, उनमें से ज्यादातर पहले किए गए थे. मैंने जीवन भर यही किया है. मैंने इमारतें बनाई हैं." हालांकि इतना जवाब देते देते ट्रंप नाराज हो चुके थे.

ट्रंप ने साफ-साफ कहा, "मेरी राय में, आप इस समय ऑस्ट्रेलिया को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं और वे मेरे साथ आना चाहते हैं." साथ ही ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ अपनी होने जा रही आगामी बैठक का जिक्र करते हुए ट्रंप ने चेतावनी दी कि वह उनके सामने इस बात को उठाएंगे. उन्होंने कहा, "मैं बहुत जल्द ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बानीज से मिलने जा रहा हूं. मैं उन्हें आपके बारे में बताने जा रहा हूं."

उन्होंने आगे कहा, "आपने बहुत बुरा टोन सेट किया है."  इसके बाद जैसे ही पत्रकार ल्योंस ने एक और सवाल पूछने की कोशिश की, ट्रंप ने अपनी उंगली अपने होठों पर लगाई और कहा, "शांत (Quiet)" 

पत्रकार ने सवाल पर ट्रंप की प्रतिक्रिया को "बेतुका" बताया. बीबीसी के अनुसार पत्रकार ने कहा, "मेरे लिए, ऐसे सवाल पूछना बिल्कुल सामान्य बात थी. मुझे नहीं लगता कि सवाल उत्तेजक थे." उन्होंने कहा कि उनका सवाल रिसर्च पर आधारित था. वे सम्मानजनक तरीके से पूछे गए थे.

Donald Trump, US Australia High-Level Talks, US Politics
