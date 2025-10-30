दुखद: फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में पसरा सन्नाटा, गले में गेंद लगने से क्रिकेटर की हुई मौत

ऑस्ट्रेलिया के 17 वर्ष के क्रिकेटर बेन आस्टिन की यहां अभ्यास के दौरान गले में गेंद लगने से मौत हो गई जिससे 2014 में फिल ह्यूज की मौत की दुखद यादें ताजा हो गई. आस्टिन को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. उन्हें फर्नट्री गली में अभ्यास के दौरान गेंद गले और सिर में लगी थी. वह टी20 मैच से पहले नेट अभ्यास कर रहे थे. उन्हें हादसे के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब ने बृहस्पतिवार को उनकी मौत की पुष्टि की. क्लब ने कहा, 'हम बेन की मौत से बहुत दुखी हैं. उसके परिवार, दोस्तों और जानने वालों के प्रति हमारी संवेदनायें.'

अभ्यास के वक्त उन्होंने हेलमेट पहना था लेकिन ‘नेकगार्ड ' नहीं. इस हादसे के बाद एक बार फिर हर स्तर पर खेल में सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग की मांग जोर पकड़ने लगी है. इससे पहले क्रिकेट विक्टोरिया ने बेन के पिता जेस आस्टिन के हवाले से परिवार की ओर से एक बयान जारी किया था.

The thoughts of the entire cricketing community are with the loved ones of 17-year-old Ben Austin, who has passed away after a tragic accident at cricket training: https://t.co/r0ZDYvbqRK pic.twitter.com/sAx74AoQuv — cricket.com.au (@cricketcomau) October 30, 2025

बयान में कहा गया, 'हम अपने चहेते बेन के निधन से बेहद दुखी हैं. ट्रेसी और मेरे लिये बेन लाड़ला बेटा था और कूपर तथा जाश का चहेता भाई था. वह हमारे परिवार और दोस्तों के जीवन का उजाला था. इस हादसे ने उसे हमने छीन लिया. उसे क्रिकेट से प्यार था और यह खेल उसके जीवन की खुशी था.'

इसमें यह भी कहा गया, 'हम उस गेंदबाज के भी साथ खड़े हैं जो उस समय नेट्स पर गेंदबाजी कर रहा था. इस हादसे ने दो युवाओं को प्रभावित किया है. उसके और उसके परिवार के साथ भी हमारी संवेदनायें हैं. बेन हमेशा हमारी यादों में रहेगा.'

नवंबर 2014 को सिडनी में आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज ने दम तोड़ा था जब एक प्रथम श्रेणी मैच के दौरान उन्हें बल्लेबाजी करते समय बाउंसर कान के पास लगा था.

