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न्यूजीलैंड दौरे से पहले बारामूला के डेल स्टेन को लेकर BCCI ने बनाया खास प्लान

श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की सीरीज खेलेगी और उससे पहले बोर्ड ने पुलवाला एक्सप्रेस के लिए खास प्लान बनाया है.

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न्यूजीलैंड दौरे से पहले बारामूला के डेल स्टेन को लेकर BCCI ने बनाया खास प्लान
BCCI Special Plan For Auqib Nabi Ahead Of New Zealand Tour

भारत के अगले टेस्ट दौरे को ध्यान में रखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) इंग्लैंड की कुछ काउंटी टीमों से बातचीत कर रहा है ताकि न्यूजीलैंड दौरे से पहले प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज आकिब नबी को काउंटी चैंपियनशिप के मुकाबलों के लिए अल्पकालिक करार मिल जाए. बीसीसीआई चाहता है कि न्यूजीलैंड दौरे से पहले नबी को विदेशी सरजमीं पर प्रथम श्रेणी मैचों का अनुभवी मिल सकें. नबी पिछले रणजी सत्र में 60 विकेट लेकर टूर्नामेंट का सबसे सफल गेंदबाज रहा था. इसके बावजूद हाल में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए दो टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में उन्हें और गुरनूर बराड़ को जगह नहीं मिली.

मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को कार्यभार प्रबंधन के तहत जरूरी आराम दिया गया है तो वहीं बराड़ 30 नवंबर से ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में शुरू होने वाले दक्षिण क्षेत्र के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के लिए उत्तर क्षेत्र की टीम से जुड़ेंगे. बीसीसीआई के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई को बताया,“यह भारतीय टीम प्रबंधन और चयन समिति का फैसला है कि बराड़ दलीप ट्रॉफी में खेलेगा." "अर्शदीप सिंह और अंशुल कंबोज पहले ही प्लेइंग इलेवन में हैं और बराड़, सुनील कुमार की जगह लेगा. ऐसे में बीसीसीआई आकिब के लिए इंग्लैंड में कम से कम दो से तीन लाल गेंद के मैच की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है. ये मैच उसके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे."

माना जा रहा है कि सरे काउंटी क्लब को एक ऐसे गेंदबाज की तलाश है जो गेंद को स्विंग करा सके. इसी वजह से नबी को लंदन स्थित इस प्रतिष्ठित काउंटी क्लब की ओर से कुछ मैच खेलने का मौका देने को लेकर बातचीत हुई है. यह भी पता चला है कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और सरे के शीर्ष अधिकारियों में शामिल एलेक स्टीवर्ट बीसीसीआई से जुड़े संबंधित लोगों के साथ इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं.

बीसीसीआई सूत्र ने कहा,"न्यूजीलैंड की परिस्थितियां इंग्लैंड से थोड़ी अलग हैं, लेकिन आकिब निश्चित रूप से भारतीय टीम की योजनाओं में शामिल है. इसलिए जब बराड़ दलीप ट्रॉफी में खेल रहा होगा, तब आकिब के लिए एक-दो मैच खेलना उसके लिए अच्छा रहेगा. बीसीसीआई उसके ब्रिटेन के वीजा की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है."

भारतीय खिलाड़ियों के लिए इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने का सिलसिला पहले से जारी है. मानव सुथार वारविकशर की ओर से दो मैच खेल चुके हैं, जबकि कुलदीप यादव यॉर्कशर के प्रथम श्रेणी के मुकाबलों के लिए इंग्लैंड लौट चुके हैं. वहीं, आशुतोष शर्मा ने मिडिलसेक्स की ओर से रॉयल लंदन वनडे कप में हिस्सा लिया था. आर साई किशोर भी ग्लॉस्टरशर की ओर से खेल रहे हैं.

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