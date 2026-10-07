अजीत अगरकर की विदाई पर कोच गौतम गंभीर का पहला रिएक्शन, बोले- इतिहास आपको हमेशा...

बीसीसीआई ने पुरुष चयन समिति में एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए। यह पद चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद खाली हुआ है.अगरकर का कार्यकाल चार अक्टूबर को समाप्त हुआ. इस पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज ने 18 सितंबर को बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक के शुरू होने से ठीक पहले बोर्ड को सूचित कर दिया था कि वह अपने अनुबंध का विस्तार नहीं चाहते हैं. अगरकर की चयनकर्ता के पद से हटने के बाद कोच गौतम गंभीर का पहला रिएक्शन सामने आया है. गंभीर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर अगरकर के लिए खास मैसेज लिखा है.

गंभीर ने लिखा, "प्रिय अजीत भाई, आपके साथ काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही. वे 3 ICC ट्रॉफियां आपके इस पक्के विश्वास का सबूत हैं कि टीम हमेशा सबसे पहले और सबसे आगे रहती है. मैं यह ज़रूर कहूंगा कि इतिहास आपको हमेशा अच्छे नज़रिए से देखेगा. हर चीज़ के लिए आपका धन्यवाद. आपके भविष्य के सभी कामों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं". गंभीर का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

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