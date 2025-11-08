नकवी से मुलाकात के बाद BCCI सचिव देवजीत सैकिया का बड़ा बयान, 'ट्रॉफी वापस पाने के लिए विकल्पों पर हो रहा काम'

BCCI Secretary Devajit Saikia on Asia Cup Trophy: बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने दुबई में आईसीसी की एक बैठक से इतर पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद पीटीआई को बताया कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर "बर्फ पिघलाने" में कामयाब रहे हैं और आने वाले दिनों में एक व्यावहारिक समाधान खोजने की दिशा में काम करेंगे.

एशिया कप ट्रॉफी नकवी, जो एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भारत को नहीं सौंपी क्योंकि विजेता टीम ने उनके भारत विरोधी रुख के कारण इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. सूर्यकुमार यादव की टीम ने 28 सितंबर को दुबई में आयोजित टी20 टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान को हराया था.

सैकिया ने शनिवार को पीटीआई को बताया, "मैं आईसीसी की अनौपचारिक और औपचारिक दोनों बैठकों का हिस्सा था. पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी भी मौजूद थे. एक औपचारिक बैठक के दौरान, यह एजेंडे में नहीं था, लेकिन आईसीसी ने एक वरिष्ठ आईसीसी पदाधिकारी और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में मेरी और पीसीबी प्रमुख के बीच अलग से एक बैठक आयोजित की."

उन्होंने आगे कहा, "बातचीत की प्रक्रिया शुरू करना वाकई अच्छा रहा. दोनों पक्षों ने आईसीसी बोर्ड मीटिंग से इतर हुई बैठक में सौहार्दपूर्ण ढंग से भाग लिया." उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही कोई समाधान निकाला जाएगा. नक़वी ने ट्रॉफी दुबई स्थित एसीसी मुख्यालय में रखी है और वहां के कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे उनकी अनुमति के बिना इसे न ले जाएं. उन्होंने ज़ोर देकर कहा है कि भारतीयों को उनसे यह शीर्ष पुरस्कार स्वीकार करना होगा.

"दोनों पक्ष जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई न कोई उपाय ज़रूर निकालेंगे. अब गतिरोध खत्म हो गया है, इसलिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जाएगा." "दूसरे पक्ष के पास भी विकल्प होंगे और हम इस मुद्दे को सुलझाने और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के विकल्प भी देंगे," सैकिया ने कहा.