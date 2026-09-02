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जो कभी नहीं हुआ, वह BCCI ने कर डाला, अफगानिस्तान के खिलाफ चुनी "इंजर्ड XI", बोर्ड पर उठे 5 बड़े सवाल

India vs Afghanistan: मंगलवार को बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ 15 सदस्यीय भारतीय टीम के ऐलान किया, तो करोड़ों फैंस के साथ मीडिया और पूर्व क्रिकेटर हैरान रह गए

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जो कभी नहीं हुआ, वह BCCI ने कर डाला, अफगानिस्तान के खिलाफ चुनी "इंजर्ड XI", बोर्ड पर उठे 5 बड़े सवाल
IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ चुन गई टीम ने BCCI की पोल कोल दी है
Source: Social media

India vs Afghanistan: भारतीय क्रिकेट में यह हो क्या रहा है! CEO में बोर्ड को दुनिया में पिछले करीब डेढ़ साल से हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसन के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा. COE में करोड़ों रुपये बहाने के बावजूद आखिर मेडिकल स्टॉफ क्या कर रहा है? गंभीर एंड प्रबंधन अपनी चला रहा है? बुमराह की वास्तविक स्थिति क्या है? इस तरह के तमाम सवाल एक बार फिर करोड़ों भारतीय फैंस के ज़हन में मंगलवार को तब कौंध गए, जब अफगानिस्तान के खिलाफ 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया? टीम का ऐलान तो हुआ, लेकिन BCCI ने बड़ी गलती कर दी. कोई अच्छा उदाहरण नहीं पेश किया और न ही अच्छा मैसेज गया. चयन समिति ने चुनी 15 सदस्यीय टीम में 4 खिलाड़ियों को "सब्जेक्ट-टू-फिटनेस" की शर्त के साथ चुना है. 

शायद भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है, जब एक साथ इतने खिलाड़ी फिटनेस की शर्त के साथ टीम में चुने गए. जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा. इनन सभी का चयन कर लिया गया है, लेकिन किसी का भी खेलना अभी तय नहीं है. इन चारों को मैदान पर उतरने से पहले फिटनेस क्लीयरेंस हासिल करना होगा  और यहीं से पंडितों और फैंस के माथा इन्हें लेकर ठनक गया कि आखिर यह हो क्या रहा है. आखिर ये कैसी चोट है? और चोट है, क्यों है या अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? सवाल वास्तव में कई हैं, लेकिन आप  उन 5 बड़े सवालों के बारे में जान लीजिए, जिनका जवाब अब BCCI को देना ही होगा और ढूंढना ही होगा. 

1. बुमराह को लेकर वास्तविक तस्वीर क्या है? 

सूची में सबसे बड़ा नाम जसप्रीत बुमराह का है. वह जुलाई में कॉर्डिफ में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के दौरान बाएं घुटने में चोट खा बैठे थे और तब से उन्होंने कोई मैच नहीं खेला है. और अब फैंस को बुमराह का नियमित अंतराल पर अंदर-बाहर होना बिल्कुल भी पच नहीं रहा है. पूर्व क्रिकेटर दबी जुबां में बातें कर रहे हैं, लेकिन न तो बुमराह ही कुछ बोलते हैं और न ही बीसीसीआई. ऐसे में फैंस जानना जाते हैं कि आखिर बुमराह की वास्तविक क्या है? 

2. इतना बड़ा स्टॉफ, फिर क्यों लग रहीं चोट?

टीम इंडिया के लंबे-चौड़े स्पोर्ट स्टॉफ में खिलाड़ियों की फिटनेस की जिम्मेदारी संभालने के लिए कई अच्छे खासे लोग हैं. इसमें फिजियो हेड कमलेश जैन  (खिलाड़ियों की इंजरी रिहैबिलिटेशन, रिकवरी,  मैच के दौरान फिजियो सहायता की जिम्मेदारी ), एंड्रियन ले रू (खिलाड़ियों की फिटनेस, सहनशक्ति, और शारीरिक ताकत को बेहतर बनाने जिममेदारी), तुलसी राम गोटीपाटी (मैच और ट्रेनिंग सत्रों के दौरान हेड फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलकर खिलाड़ियों की रिकवरी में मदद), अरुण कनाडे (अरुण कनाडे), राजीव कुमार (अरुण कनाडे) को मिलाकर पांच लोग हैं, जो अलग-अलग तरह से खिलाड़ियों की मदद करते हैं. सवाल यह है कि फिर बार-बार खिलाड़ियों को चोट क्यों लग रही हैं


3. एनसीए में आखिर हो क्या रहा है?

सवाल टीम इंडिया के प्रबंधन से जुड़े स्पोर्ट स्टॉफ पर ही नहीं, बल्कि बेंगलुरु स्थिति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) के स्टॉफ पर भी  है. आखिर मोटी तनख्वाह पर काम कर रहे ये लोग क्या कर रहे हैं? सवाल इसलिए है क्योंकि चोटिल हुए खिलाड़ियों पर नियमित रूप से काम करने के बावजूद रिकवरी टाइम बहुत ही ज्यादा लग रग रहा है. टीम इंडिया में शर्त के आधार पर चुने गए ज्यादार खिलाड़ियों को चोटिल हुए दो-तीन महीने का समय हो गया है, लेकिन इतने अंतराल के बाद भी इनका फिट न होना अलग ही सवाल खड़ा कर देता है?

4. प्रबंधन और COE के बीच तालमेल की गड़बड़ी?

जब घोषित टीम में तस्वीर कुछ ऐसी आई है. और बाहर के हालात सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो सवाल यह भी है कि क्या भारतीय मैनेजमेंट और COE के बीच उस तरह का तालमेल है, जो होना चाहिए? क्या गंभीर एंड कंपनी और COE का मेडिकल स्टॉफ एक पेज पर है? कई मौकों पर यह देखने पर आया कि भारतीय प्रबंधन ने आधी-अधूरी फिटनेस के साथ या जल्दबाजी में खिलाड़ी विशेष को खिलाया, तो यह टीम के लिए और नुकसानदेह साबित हुआ? ऐसे में सवाल यह है कि इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या बुमराह के नियमित अंतराल पर चोटिल होने के लिए प्रबंधन को जिम्मेदार माना जाए सा COE के मेडिकल स्टॉफ को?

5. खिलाड़ी कर रहे SOP और निर्देशों का पालन?

खबरें ऐसी भी आई हैं कि टीम में जगह पक्की और एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई चयन प्रतिस्पर्धा के कारण खिलाड़ी जोखिम ले रहे हैं. कई खिलाड़ियों ने वर्कलोड मैनेजमेंट की अनदेखी की. और यह भी एक वजह रही कि उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा. और अब उनकी जिद का खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ रहा है. आप सोचिए कि अगर अफगानिस्तान सीरीज की जगह यह कोई बड़ा टूर्नामेंट  होता, तो फिर क्या होता? निश्चित तौर पर जो तस्वीर (4 खिलाड़ी फिट नहीं) सामने आई है, वह बताने के लिए काफी है कि सिस्टम में थोड़ी बहुत नहीं, बल्कि बहुत और बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है.

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