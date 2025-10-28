विज्ञापन
BCCI on Shreyas Iyer: 'अय्यर को लगी चोट उम्मीद से ज्यादा घातक थी', बीसीसीआई ने दी ताजा जानकारी, अच्छी खबर यह है कि...

श्रेयस अय्यर जब ड्रेसिंग रूम में लौटे, तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि बोर्ड की मेडिकल टीम को उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाना पड़ा

BCCI on Shreyas Iyer: 'अय्यर को लगी चोट उम्मीद से ज्यादा घातक थी', बीसीसीआई ने दी ताजा जानकारी, अच्छी खबर यह है कि...
भारत के वनडे उप-कप्तान श्रेयस अय्यर
Latest update on Shreyas Iyer: भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे मैच में कैच लपकने के दौरान बुरी तरह चोटिल होकर ICU में पहुंच गए थे. लेकिन चाहने वालों के लिए अच्छी खबर यह रही कि सोमवार देर रात वह ICU से बाहर आ गए. अब BCCI ने अय्यर की इंजरी पर अपडेट दिया है और उनकी स्थिति को स्थिर बताया है. चाहने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि अय्यर अब ICU से बाहर आ चुके हैं और उनकी हालत स्थिर है. 

बीसीसीआई ने बयान में कहा, 'श्रेयस अय्यर के पेट में गंभीर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें आंतरिक रक्तस्राव भी हुआ था. चोट की तुरंत पहचान कर ली गई. इलाज के बाद रक्तस्राव तुरंत बंद हो गया. उनकी हालत अब स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है. मंगलवार को दोबारा किए गए स्कैन में उनकी इंजरी में काफी सुधार दिखा है. बोर्ड की मेडिकल टीम, सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के परामर्श से, उनकी प्रगति पर नजर रखेगी.'

बोर्ड ने बताया कि पहले श्रेयस की इंजरी को पसलियों की समस्या माना जा रहा था, लेकिन इंजरी अनुमान से ज्यादा गंभीर थी. स्कैन में तिल्ली में चोट का पता चला, जिसके कारण अय्यर को सिडनी के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया. अय्यर अब आईसीयू से बाहर हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा था अर्द्धशतक

श्रेयस अय्यर पूर्व में भी इंजरी की वजह से लंबे समय तक क्रिकेट से बाहर रहे हैं. उम्मीद है, इस इंजरी से वे जल्द ही रिकवर करेंगे और क्रिकेट के मैदान पर वापस आएंगे अय्यर फिलहाल सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते नजर आते हैं. चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वह ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल हुए थे. सीरीज के पहले वनडे में उनका बल्ला नहीं चला था. लेकिन, दूसरे वनडे में अय्यर ने 61 रन की अहम पारी खेली और तीसरे विकेट के लिए रोहित शर्मा के साथ 118 रन की साझेदारी कर 17 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी भारतीय टीम को 264 रन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी।

