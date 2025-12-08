विज्ञापन
विराट कोहली और रोहित शर्मा को BCCI ने घरेलू क्रिकेट में खेलने के लिए किया मजबूर?

बीसीसीआई अधिकारी से जब पुछा गया कि क्या बोर्ड ने विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए विराट-रोहित से पुछा था? तो उन्होंने कहा, 'उन्होंने खुद फैसला किया है, यह उनका अपना निर्णय है.'

Rohit Sharma and Virat Kohli
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया
  • भारतीय टीम ने सीरीज को दो शून्य से जीतकर वनडे फॉर्मेट में अपनी श्रेष्ठता साबित की
  • विराट कोहली और रोहित शर्मा अब केवल वनडे क्रिकेट में सक्रिय हैं और टेस्ट तथा टी20 से संन्यास ले चुके हैं
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा का प्रदर्शन सराहनीय रहा. टीम के लिए दोनों सीनियर खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. नजीतन भारतीय टीम सीरीज को 2-0 से अपने नाम करने में कामयाब रही. विराट-रोहित की जोड़ी मैदान में अब क्रिकेट प्रेमियों को नए साल में देखने को मिलेगी. क्योंकि दोनों खिलाड़ी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं और अब वह केवल वनडे फॉर्मेट में सक्रिय रह गए हैं. भारतीय टीम की वनडे में अगली भिड़ंत न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में है. इस दौरान दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. 

न्यूजीलैंड से पहले यहां विस्फोट मचाएंगे विराट-रोहित 

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले विराट-रोहित घरेलू क्रिकेट में अपनी-अपनी टीमों की तरफ से छक्के-चौके लगाते हुए नजर आएंगे. जिसकी पुष्टि पहले ही हो चुकी है. बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक भी जो खिलाड़ी सेंट्रल कॉनट्रैक्ट में शामिल हैं. उन्हें इंटरनेशनल ड्यूटी के बाद घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेना अनिवार्य है. 

क्या विराट-रोहित को घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए किया गया मजबूर? 

क्रिकेट प्रेमियों के लगातार सवाल आ रहे हैं कि क्या विराट-रोहित को बीसीसीआई की तरफ से घरेलू क्रिकेट में खेलने के लिए मजबूर किया गया है? तो RevSportz की एक रिपोर्ट के मुकाबिक बीसीसीआई की तरफ से विराट-रोहित को घरेलू क्रिकेट में खेलने के लिए मजबूर नहीं किया गया है. बल्कि उन्होंने स्वेच्छा से खेलने का फैसला लिया है. 

बीसीसीआई अधिकारी का बयान 

बीसीसीआई अधिकारी से जब पुछा गया कि क्या बोर्ड ने विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए विराट-रोहित से पुछा था? तो उन्होंने कहा, 'उन्होंने खुद फैसला किया है, यह उनका अपना निर्णय है.'

