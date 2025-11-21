विज्ञापन
स्टार्क ने बदल दिया टेस्ट का इतिहास, दुनिया अकरम-डेविडसन को नहीं, अब इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए उन्हें रखेगी याद

मिचेल स्टार्क ने इतिहास रच दिया है. वह टेस्ट क्रिकेट में घरेलू मैदान पर किसी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में सबसे ज्यादा बार 5 प्लस विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं.

  • मिचेल स्टार्क ने पर्थ टेस्ट की पहली पारी में 7 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है
  • घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में स्टार्क सबसे आगे हैं
  • स्टार्क ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज एलन डेविडसन को 5 प्लस विकेट लेने के मामले में पीछे छोड़ा है
Mitchell Starc, Most 5+ Wicket Hauls For Left Arm Pacers At Home In Tests: पर्थ टेस्ट की पहली पारी में कहर बरपाती गेंदबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क ने इतिहास रच दिया है. वह टेस्ट क्रिकेट में घरेलू मैदान पर किसी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में सबसे ज्यादा बार 5 प्लस विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एलन डेविडसन और पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम को पीछे छोड़ा है. डेविडसन और वसीम अकरम ने टेस्ट क्रिकेट में घरेलू मैदान पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में क्रमशः 8-8 बार 5 प्लस विकेट लिए थे. मगर पर्थ टेस्ट की पहली पारी में 7 विकेट चटकाते हुए स्टार्क ने इन दोनों दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में घरेलू मैदान पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में सबसे ज्यादा बार 9 बार 5 प्लस विकेट लेने का कारनामा किया है.

घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में सर्वाधिक 5+ विकेट लेने वाले गेंदबाज

9 - मिचेल स्टार्क - ऑस्ट्रेलिया

8 - एलन डेविडसन - ऑस्ट्रेलिया

8 - वसीम अकरम - पाकिस्तान

7 - मिचेल जॉनसन - ऑस्ट्रेलिया

मिचेल स्टार्क पर्थ में की टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी

पर्थ टेस्ट की पहली पारी में की गई कहर बरपाती गेंदबाजी मिचेल स्टार्क की टेस्ट क्रिकेट में खबर लिखे जाने तक एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी है. टीम के लिए उन्होंने आज पहली पारी में कुल 12.5 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 4.51 की इकोनॉमी से 58 रन खर्च करते हुए 7 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. इससे पहले टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6 रन खर्च कर 6 विकेट था.

