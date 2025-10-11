विज्ञापन
एशिया कप ट्रॉफी विवाद के लिए मोहसिन नकवी पर कसेगी नकेल, ICC डायरेक्टर पद से हटाया जाएगा?

मोहसिन नकवी को अगले महीने भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि बीसीसीआई कथित तौर पर एशिया कप ट्रॉफी विवाद के लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है.

एशिया कप ट्रॉफी विवाद के लिए मोहसिन नकवी पर कसेगी नकेल, ICC डायरेक्टर पद से हटाया जाएगा?
मोहसिन नकवी पर होगा एक्शन
  • एशिया कप ट्रॉफी दुबई मुख्यालय में रखी गई है और नकवी की मंजूरी बिना इसे नहीं सौंपा जाएगा
  • भारतीय टीम ने एशिया कप जीतने के बाद नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था.
  • नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री हैं और भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Mohsin Naqvi: एशिया कप ट्रॉफी को एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के दुबई स्थित मुख्यालय में बंद कर दिया गया है तथा इस महाद्वीपीय संस्था के प्रमुख मोहसिन नकवी ने निर्देश दिया है कि उनकी मंजूरी के बिना इसे स्थानांतरित या भारत को नहीं सौंपा जाना चाहिए. भारतीय टीम ने एशिया कप जीतने के बाद नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद नकवी इसे अपने साथ ले गए थे और तभी से यह ट्रॉफी एसीसी कार्यालय में है। भारत ने 28 सितंबर को दुबई में एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराया था.नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष और अपने देश के गृह मंत्री भी हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है.

नकवी के एक करीबी सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘‘आज की स्थिति में ट्रॉफी दुबई में एसीसी कार्यालय में है और नकवी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि उनकी मंजूरी और व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना इसे किसी को नहीं सौंपा जाना चाहिए.'' उन्होंने कहा, ‘‘नकवी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल वही व्यक्तिगत रूप से ट्रॉफी (जब भी ऐसा होगा) भारतीय टीम या बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) को सौंपेंगे. ''

एशिया कप भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के साए में खेला गया.  भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए.  इसके अलावा नकवी ने भी सोशल मीडिया पर राजनीतिक बयान दिए. 

मोहसिन नकवी पर होगा एक्शन, बीसीसीआई उठा सकता है यह बड़ा कदम

बीसीसीआई ने ट्रॉफी लेकर चले जाने के उनके कृत्य पर कड़ी आपत्ति जताई और अगले महीने आईसीसी की बैठक में इस मुद्दे को उठाने का संकल्प लिया. अटकलें लगाई जा रही हैं कि नक़वी की निंदा करने और उन्हें आईसीसी के निदेशक पद से हटाने के लिए कड़ा कदम उठाया जा सकता है. पूरा एशिया कप भारत-पाक दुश्मनी के साये में डूबा रहा. भारत ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान चिर-प्रतिद्वंद्वी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, और दोनों पक्षों के खिलाड़ियों ने राजनीतिक इशारों से एक-दूसरे का मज़ाक उड़ाया.  नकवी ने भी अपने सोशल मीडिया पेजों पर राजनीतिक बयानबाज़ी कर एशिया कप को राजनीति मुद्दा बना दिया. 

