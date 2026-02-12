IND vs PAK: भारत-पाक T20 WC मैच के लिए BCB चीफ अमीनुल इस्लाम पहुंचेंगे कोलंबो, BCCI के साथ हो सकती है मीटिंग

BCB chief Aminul Islam to be in Colombo for Ind vs Pak T20 WC Match: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ़ अमीनुल इस्लाम का कहना है कि वह रविवार को भारत-पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए कोलंबो में होंगे, जहां उन्हें उम्मीद है कि पिछले कुछ हफ़्तों से चल रही टेंशन के बाद BCCI के साथ बातचीत शुरू हो जाएगी. बांग्लादेश के अखबार 'प्रथम आलो' से बात करते हुए, इस्लाम ने कहा कि इस हाई-प्रोफाइल गेम का इनविटेशन ICC की तरफ़ से आया है.

इस्लाम ने कहा, "ICC ने एक फ़ैसला लिया है. ICC के बड़े स्टेकहोल्डर ये पांच एशियाई देश हैं और 15 तारीख़ को होने वाले भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच के लिए, वे चाहते हैं कि सभी पांच एशियाई देशों के रिप्रेज़ेंटेटिव एक साथ ग्राउंड पर मौजूद रहें, एक साथ मैच देखें और एक-दूसरे से बात करें." भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान वर्ल्ड बॉडी में एशियाई ब्लॉक बनाते हैं.

यह पूछे जाने पर कि क्या यह मीटिंग BCCI के साथ टेंशन खत्म करने का एक मौका हो सकती है, इस्लाम ने कहा, "आप इसे कुछ ऐसा ही मान सकते हैं."

BCCI-BCB के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ जब इंडियन बोर्ड ने बांग्लादेश के पेसर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ IPL कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज़ करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि "चारों तरफ कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुए थे." कयास लगाए जा रहे थे कि यह कदम बांग्लादेश में पॉलिटिकल हिंसा की वजह से उठाया गया, जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाया गया है.

बांग्लादेश ने सिक्योरिटी की चिंताओं का हवाला देते हुए वर्ल्ड कप मैचों के लिए भारत आने से मना कर दिया. हालांकि, BCCI के पूर्व सेक्रेटरी जय शाह की लीडरशिप वाली ICC ने उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया, और अपने खुद के असेसमेंट के बाद खतरे को कम से मीडियम बताया. वर्ल्ड बॉडी के साथ लंबी बातचीत के बावजूद अपनी बात से पीछे हटने से मना करने के बाद बांग्लादेश की जगह आखिरकार स्कॉटलैंड ने टूर्नामेंट में ले ली.

उनके न होने पर पाकिस्तान सरकार ने बांग्लादेश के साथ सॉलिडैरिटी दिखाने के लिए भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने का ऐलान किया. लेकिन BCB और श्रीलंकाई सरकार के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को यह फैसला वापस लेने के लिए मनाने के बाद यह रुकावट सुलझ गई.

बातचीत के एक और दौर के बाद, ICC ने BCB को उसके पिछले रवैये के लिए सज़ा न देने का फ़ैसला किया और 2028-2031 साइकिल में बांग्लादेश को एक ICC इवेंट भी दिया. इस्लाम ने कहा कि बोर्ड एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग तैयार करेगा ताकि यह पक्का हो सके कि भरोसे पत्थर की लकीर हों. इस्लाम ने कहा, "हम एक एग्रीमेंट भी करेंगे. एग्रीमेंट लाइन-बाई-लाइन होगा, एक MoU-टाइप डॉक्यूमेंट होगा, ताकि कोई शक न रहे."

"आप जानते हैं कि पहले जब हमने ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) की एनुअल जनरल मीटिंग की थी, तो भी ऐसा ही मामला उठा था. वहाँ भी, हमने एक MoU-टाइप डॉक्यूमेंट तैयार किया था ताकि कोई भी किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट से भटक न सके." उन्होंने आगे कहा, "ICC के साथ इसी तरह की बातचीत (MoU तैयार करने के बारे में) लगभग फाइनल हो चुकी है."