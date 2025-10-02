मेरे बेटे ने महामंडलेश्वर पूजा पांडे से शादी नहीं की तो मरवा दिया... अभिषेक गुप्ता मर्डर केस में पिता का दर्द

यूपी के अलीगढ़ में खुद को महामंडलेश्वर बताने वाली अन्नापूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे एक चौंकाने वाले हत्याकांड के मामले में फरार हैं, हालांकि उसके पति अशोक पांडे को अरेस्ट कर लिया गया है. पुलिस की टीमें पूजा की तलाश कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि दंपति ने पैसों के लेन-देन के विवाद में व्यवसायी अभिषेक गुप्ता की हत्या के लिए सुपारी दी. वहीं मृतक के पिता ने एक चौंकाने वाला दावा किया है कि अभिषेक का पूजा शकुन पांडे के साथ प्रेम प्रसंग था और जब बेटे ने इस संबंध से बाहर आने की कोशिश की तो उसकी हत्या करवा दी गई.

बिजनेसमैन था 30 साल का अभिषेक

पीड़ित 30 साल का अभिषेक गुप्ता एक बाइक शोरूम के मालिक था. 23 सितंबर की रात करीब 9.30 बजे अभिषेक, उनके पिता नीरज गुप्ता और चचेरा भाई जीतू अलीगढ़ के एक चौराहे के पास बस का इंतजार कर रहे थे. बस आई और अभिषेक के पिता और चचेरा भाई उसमें चढ़ गए, इससे पहले कि अभिषेक भी बस में चढ़ पाते बाइक सवार दो बदमाश बस के पास पहुंचे और उन्हें गोली मार दी. अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस को दी अपनी शिकायत में अभिषेक के पिता नीरज गुप्ता ने पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे पर पैसों के लेन-देन के विवाद में हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है.

मृतक अभिषेक के पिता ने पूजा और अभिषेक के अफेयर पर कही ये बात

अभिषेक के पिता नीरज गुप्ता ने मीडिया को बताया कि उनका बेटा पूजा शकुन पांडे के साथ रिलेशनशिप में था. उन्होंने कहा कि जब मेरे छोटे बेटे की शादी हुई तो पूजा ने अभिषेक से शादी करने के लिए कहा. जब मेरे बेटे ने अपना व्यवसाय शुरू किया तो उसने हम पर पार्टनर बनाने का दबाव डालना शुरू कर दिया. नीरज गुप्ता ने बताया कि अभिषेक ने अपनी मां को इस अफेयर के बारे में बताया था और वह उससे दूर रहने लगा था. मुझे डर था कि वह मेरे बेटे को उससे शादी करने के लिए मजबूर कर सकती है. एक दिन पूजा ने मुझसे कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत चालाकी से पेश आ रहा है. उसे ये डर था कि अभिषेक खुद को उससे दूर कर रहा है. उन्होंने बताया कि अभिषेक ने पूजा शकुन पांडे का नंबर ब्लॉक कर दिया था, जिससे वह बहुत नाराज़ हो गईं. उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा बेटा खुद को दूर कर रहा है.

पूजा के पति अशोक पांडे ने लगाया उल्टा आरोप

मीडिया से बात करते हुए अशोक पांडे ने कहा कि वे अभिषेक को अच्छी तरह जानते थे. साथ ही ये भी कहा कि अभिषेक के पिता उसे झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह हमारे घर रहा और पढ़ाई की. हमने उसके लिए सब कुछ किया. उन्होंने आगे बताया कि अभिषेक के पिता पर उनके 10 लाख रुपये बकाया हैं.

गोली चलाने वाला हुआ अरेस्ट, खोला पूरा राज

पुलिस ने बुधवार को अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या करने के इस मामले में कथित रूप से शामिल मोहम्मद फजल को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि अभिषेक की हत्या एक सुपारी किलिंग थी, जिसे उसने और उसके साथी आसिफ ने अंजाम दिया था. उसने बताया कि पूजा शकुन पांडे और उसके पति ने अभिषेक की हत्या की साजिश रची थी और उसे मारने के लिए उन्हें 3 लाख रुपये की सुपारी दी थी. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि पुलिस घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज खंगालने और पांडे और अभिषेक के परिवार को जानने वाले लोगों से पूछताछ के बाद फजल तक पहुंचने में कामयाब रही. अशोक पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस पूजा शकुन पांडे और आसिफ की तलाश कर रही है.

पुलिस ने जांच को लेकर कही ये बात

पुलिस अधिकारी जादौन ने यह भी बताया कि अभिषेक के पिता ने अपनी शिकायत में अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे का नाम लिया है. उन्होंने कहा कि कई टीमों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और गहन जांच की. हमने अभिषेक गुप्ता, पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे के बीच संबंधों की भी जांच की. हमने पहले अशोक पांडे को गिरफ्तार किया था. अब हमने एक शूटर मोहम्मद फज़ल को गिरफ्तार किया है. हमने उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया है.

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्होंने फज़ल से पूछताछ की और पता चला कि वह पांडे दंपति को कई सालों से जानता था. दोनों ने उससे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने को कहा जो हत्या को अंजाम दे सके. उन्होंने कहा कि इसके बाद उसने और आसिफ ने उनके (पांडे दंपति) साथ बैठक की. अभिषेक गुप्ता की तस्वीर दिखाई गई. दोनों पक्ष तीन लाख रुपये पर सहमत हुए और शूटरों को एक लाख रुपये नकद दिए गए. उन्होंने आगे बताया कि हत्यारों ने रेकी की और फिर अभिषेक की हत्या कर दी.