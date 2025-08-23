Asia Cup 2025: बांग्लादेश और हांगकांग की टीम का हुआ ऐलान, बाबर को टीम में मिली बड़ी जिम्मेदारी

- एशिया कप का आयोजन नौ सितंबर से शुरू होकर विभिन्न टीमों के बीच शेख जायद और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा
- बांग्लादेश ने लिटन दास को कप्तान और हांगकांग ने यासिम मुर्तजा को कप्तान नियुक्त किया है.
- भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान ग्रुप ए में जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग ग्रुप बी में है.
Bangladesh and Hong Kong, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के आगाज में अब काफी कम दिन शेष रह गए हैं. आगामी टूर्नामेंट की अहमियत को देखते हुए बांग्लादेश और हांगकांग की टीम ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. बांग्लादेश की टीम ने अपनी 16 सदस्यीय टीम की कमान लिटन दास के कंधों पर रखी है. वहीं प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में हांगकांग की अगुवाई यासिम मुर्तजा करेंगे. उपकप्तानी की जिम्मेदारी बाबर हयात के ऊपर है.
एशिया कप के लिए बांग्लादेश का स्क्वाड
लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम और शैफ उद्दीन.
Bangladesh squad is set for the Asia Cup 2025 in the UAE! 🇧🇩 Led by Litton Das, the Tigers are ready to roar with fresh energy and experience. 🔥🏏— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 22, 2025
Squad:
Litton Kumer Das (Captain), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Tawhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain,… pic.twitter.com/8HTmOOJ9MW
एशिया कप के लिए हांगकांग का स्क्वाड
यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात (उप-कप्तान), जीशान अली (विकेटकीपर), नियाजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएट्जी, अंशुमान रथ, एहसान खान, कल्हान मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, अनस खान, हारून मोहम्मद अरशद, अली-हसन, शाहिद वासिफ (विकेटकीपर), गजनफर मोहम्मद और मोहम्मद वहीद.
We are pleased to announce the Hong Kong, China Men's Squad for the upcoming Prep Tour ahead of the @Asian Cricket Council Men's Asia Cup 2025.— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) August 22, 2025
This tour represents a vital stage in our preparations, providing the squad with the opportunity to refine strategies, strengthen team… pic.twitter.com/BUZGYnxyVn
नौ सितंबर से शुरू हो रहा है टूर्नामेंट का रोमांच
एशिया कप के 17वें सीजन का आगाज नौ सितंबर 2025 से हो रहा है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला नौ सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं बहुप्रतीक्षित भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला 14 सितंबर को दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.
आठ टीमें ले रही हैं हिस्सा
टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं. जिसमें भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीम ग्रुप 'ए' में, जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीम ग्रुप 'बी' में शामिल है.
यह भी पढ़ें- SA20 में धूम मचाने निकले 13 भारतीय धुरंधर, पीयूष चावला की बेस प्राइस सबसे अधिक
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं