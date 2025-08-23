विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: बांग्लादेश और हांगकांग की टीम का हुआ ऐलान, बाबर को टीम में मिली बड़ी जिम्मेदारी

Bangladesh and Hong Kong, Asia Cup 2025: एशिया कप के 17वें सीजन के लिए बांग्लादेश और हांगकांग की टीम का ऐलान हो चूका है. लिटन दास को बांग्लादेश, जबकि यासिम मुर्तजा को हांगकांग की टीम का कप्तान बनाया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
Asia Cup 2025: बांग्लादेश और हांगकांग की टीम का हुआ ऐलान, बाबर को टीम में मिली बड़ी जिम्मेदारी
एशिया कप 2025 के लिए बांग्लादेश की टीम
  • एशिया कप का आयोजन नौ सितंबर से शुरू होकर विभिन्न टीमों के बीच शेख जायद और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा
  • बांग्लादेश ने लिटन दास को कप्तान और हांगकांग ने यासिम मुर्तजा को कप्तान नियुक्त किया है.
  • भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान ग्रुप ए में जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग ग्रुप बी में है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Bangladesh and Hong Kong, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के आगाज में अब काफी कम दिन शेष रह गए हैं. आगामी टूर्नामेंट की अहमियत को देखते हुए बांग्लादेश और हांगकांग की टीम ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. बांग्लादेश की टीम ने अपनी 16 सदस्यीय टीम की कमान लिटन दास के कंधों पर रखी है. वहीं प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में हांगकांग की अगुवाई यासिम मुर्तजा करेंगे. उपकप्तानी की जिम्मेदारी बाबर हयात के ऊपर है.

एशिया कप के लिए बांग्लादेश का स्क्वाड

लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम और शैफ उद्दीन.

एशिया कप के लिए हांगकांग का स्क्वाड

यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात (उप-कप्तान), जीशान अली (विकेटकीपर), नियाजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएट्जी, अंशुमान रथ, एहसान खान, कल्हान मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, अनस खान, हारून मोहम्मद अरशद, अली-हसन, शाहिद वासिफ (विकेटकीपर), गजनफर मोहम्मद और मोहम्मद वहीद.

नौ सितंबर से शुरू हो रहा है टूर्नामेंट का रोमांच

एशिया कप के 17वें सीजन का आगाज नौ सितंबर 2025 से हो रहा है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला नौ सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं बहुप्रतीक्षित भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला 14 सितंबर को दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

आठ टीमें ले रही हैं हिस्सा

टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं. जिसमें भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीम ग्रुप 'ए' में, जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीम ग्रुप 'बी' में शामिल है.

यह भी पढ़ें- SA20 में धूम मचाने निकले 13 भारतीय धुरंधर, पीयूष चावला की बेस प्राइस सबसे अधिक

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bangladesh, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com