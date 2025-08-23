SA20 में धूम मचाने निकले 13 भारतीय धुरंधर, पीयूष चावला की बेस प्राइस सबसे अधिक

South African T20 League: दक्षिण अफ्रीका की प्रतिष्ठित लीग SA20 के चौथे सीजन के आगाज में अभी काफी दिन शेष हैं. मगर उससे पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. आगामी ऑक्शन के लिए कुल 13 भारतीय खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. जिसमें पीयूष चावला, सिद्धार्थ कौल और अंकित राजपूत जैसे कुछ बड़े नाम शामिल हैं. बीसीसीआई के नियमानुसार यहां वही भारतीय खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हो या फिर देश की प्रतिष्ठित लीग आईपीएल में खेलने का दावा छोड़ चुके हों. ये वहीं खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम से दूर हो गए हैं. इसके अलावा आईपीएल में भी जगह मिलने की बेहद कम संभावना है. जिसके बाद उन्होंने दूसरी तरफ रुख किया है.

SA20 के लिए जिन 13 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. उसमें पीयूष चावला (यूपीसीए) के अलावा सिद्धार्थ कौल (पंजाब), अंकित राजपूत (कानपुर), महेश अहीर (गुजरात), सरुल कंवर (पंजाब), अनुरीत सिंह कथूरिया (दिल्ली), निखिल जगा (राजस्थान), मोहम्मद फैद (राज्य का उल्लेख नहीं), केएस नवीन (तमिलनाडु), अंसारी मारूफ (राज्य का उल्लेख नहीं), इमरान खान (यूपीसीए), वेंकटेश गलीपेल्ली (राज्य का उल्लेख नहीं) और अतुल यादव (यूपीसीए) का नाम शामिल है.

पीयूष चावला का बेस प्राइस सबसे ज्यादा

शामिल किए खिलाड़ियों में पीयूष चावला का बेस प्राइस सबसे ज्यादा है. उन्हें 1,000,000 रैंड यानी भारतीय रुपयों में देखें तो करीब 50 लाख रुपए में रखा गया है. उनके बाद दूसरे खिलाड़ी इमरान खान हैं. खान को 500,000 रैंड यानी करीब 25 लाख की श्रेणी में रखा है. बाकी अन्य खिलाड़ी 200,000 रैंड यानी करीब 10 लाख रुपए की लिस्ट में हैं.

यह भी पढ़ें- Lungi Ngidi का धमाका, AUS के खिलाफ यह कारनामा करने वाले दुनिया के चौथे और SA के पहले गेंदबाज बने