पाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल, पूर्व कप्तान ने राष्ट्रीय चयन समिति से दिया इस्तीफा, जानें नाराजगी का कारण

अजहर अली ने राष्ट्रीय चयन समिति से इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के युवा विकास विभाग के प्रमुख का पद भी छोड़ दिया है.

पाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल, पूर्व कप्तान ने राष्ट्रीय चयन समिति से दिया इस्तीफा, जानें नाराजगी का कारण
  • पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान अजहर अली ने राष्ट्रीय चयन समिति से इस्तीफा दे दिया है
  • अजहर अली ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के युवा विकास विभाग के प्रमुख पद से भी इस्तीफा दिया है
  • विश्वस्त सूत्रों के अनुसार अजहर अली ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना इस्तीफा सौंपा है
Azhar Ali Resigns As PCB Selector And Head Of Youth Development: पाकिस्तान क्रिकेट टीम का विवादों से पुराना नाता रहा है. एक विवाद खत्म नहीं होता है कि दूसरा विवाद खड़ा हो जाता है. इस बार खिलाड़ियों को लेकर तो कोई मनमुटाव सामने नहीं आ रहा है. मगर अंदरूनी कलह उजागर हुई है. विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान अजहर अली ने राष्ट्रीय चयन समिति से इस्तीफा दे दिया है. यही नहीं उन्होंने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के युवा विकास विभाग के प्रमुख का भी पद छोड़ दिया है. बताया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. इससे पहले पूर्व टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहींस और अंडर 19 टीमों की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी. सूत्र ने कहा, 'अजहर ने बोर्ड को इस सप्ताह अपना इस्तीफा सौंप दिया है जो स्वीकार कर लिया गया है.'

PCB के कार्यप्रणाली से नाराज थे अजहर

रिपोर्ट्स के मुताबिक अजहर अली और पीसीबी के बीच लंबे समय से मतभेद चल रही थी. वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कार्यप्रणाली से नाराज थे. सरफराज की नियुक्ति के बाद यह तनाव और बढ़ गया. जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया.

अक्टूबर 2024 में संभाली थी जिम्मेदारी

पूर्व कप्तान अजहर अली को अक्टूबर 2024 में नेशनल टीम के सेलेक्शन पैनल के मेंबर के तौर पर पीसीबी में शामिल किया गया था. करीब एक महीने बाद ही उन्हें यूथ डेवलपमेंट हेड का रोल भी दे दिया गया. प्रतिष्ठित पद पर वह करीब एक साल तक कार्यरत रहे.

