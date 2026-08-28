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'उम्मीद है कि सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा' अब पैट कमिंस ने उठाई इमरान खान के समर्थन में आवाज

अभी तक जिन भी क्रिकेटरों ने इमरान के समर्थन में आवाज उठाई थी, वो भी क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे. कमिंस पूर्व पाक कप्तान के लिए आवाज उठाने वाले पहले सक्रिय क्रिकेटर हैं.

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'उम्मीद है कि सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा' अब पैट कमिंस ने उठाई इमरान खान के समर्थन में आवाज

ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे कप्तान पैट कमिंस ने जेल में बंद पाकिस्तानी दिग्गज इमरान खान को उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए. 73 वर्षीय इमरान भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद से 2023 से रावलपिंडी की जेल में बंद हैं. हाल ही में इस्लामाबाद में उनकी चिकित्सा जांच की गई थी। इसके बाद उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया था.

इमरान के बेटों सुलेमान और कासिम ने उनकी सुरक्षा को लेकर आशंका व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें जान से मारने की कोशिशें की जा रही हैं. कमिंस ने कहा कि इमरान के परिवार को उनसे मिलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए.

कमिंस ने एक्स पर पोस्ट किया,"मैं यहां ग्रेग चैपल और अन्य पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं. मुझे उम्मीद है कि अदालत के आदेश के बाद उनको (इमरान खान) उचित चिकित्सा मुहैया कराई जाएगी और उनके परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने दिया जाएगा. मुझे उम्मीद है कि इमरान खान के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा जिसके वे हकदार हैं."

कमिंस पहले ऐसे सक्रिय क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने इमरान खान को उचित चिकित्सा मुहैया कराने की अपील की है. इससे पहले भारत के दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर सहित 21 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर इस पूर्व ऑलराउंडर के साथ मानवीय व्यवहार करने की मांग की थी.

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