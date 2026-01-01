T20 WC 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने स्क्वाड का किया एलान, पैट कमिंस-हेजलवुड की एंट्री के साथ इस फैसले ने चौंकाया

Australia Announced Squad for T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया ने इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें स्पिन विकल्पों पर खास ज़ोर दिया गया है. टीम में पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड को जगह दी गई है. टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज में सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला था. वह पीठ के निचले हिस्से में चोट की समस्या से जूझ रहे थे और अब उनकी फिटनेस को लेकर इस महीने के अंत में एक और स्कैन होना है. वहीं, अकिलीज़ की चोट के कारण जोश हेज़लवुड पूरी एशेज सीरीज़ से बाहर रहे थे.

Photo Credit: @CricketAus

इसमें बदलाव किए जा सकते हैं - मुख्य चयनकर्ता

कमिंस के अलावा हेज़लवुड और हार्ड-हिटिंग बल्लेबाज़ टिम डेविड भी चोट से उबर रहे हैं. चयनकर्ताओं को भरोसा है कि ये तीनों खिलाड़ी वर्ल्ड कप तक पूरी तरह फिट हो जाएंगे. मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा कि टीम फिलहाल शुरुआती है और टूर्नामेंट से पहले ज़रूरत पड़ने पर इसमें बदलाव किए जा सकते हैं.

स्पिन-फ्रेंडली हालात को ध्यान में रखते हुए बाएं हाथ के स्पिनर मैथ्यू कुह्नमैन और युवा ऑलराउंडर कूपर कॉनली को 15 सदस्यीय स्क्वॉड में शामिल किया गया है. इनके अलावा अनुभवी लेग स्पिनर एडम ज़म्पा और पार्ट-टाइम स्पिन विकल्प के तौर पर ग्लेन मैक्सवेल भी टीम का हिस्सा हैं. ग्रुप स्टेज के सभी मैच श्रीलंका में खेले जाने हैं, जहां पिचों से स्पिनरों को मदद मिलने की उम्मीद है.

टीम सेलेक्शन में एक चौंकाने वाली बात

टीम सेलेक्शन में एक चौंकाने वाली बात यह रही कि जोश इंग्लिस के लिए किसी अतिरिक्त विकेटकीपर को शामिल नहीं किया गया. साथ ही, टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके मिचेल स्टार्क के बाद कोई लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज भी टीम में नहीं चुना गया. तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी कमिंस और हेज़लवुड के साथ नाथन एलिस और ज़ेवियर बार्टलेट संभालेंगे. ऑलराउंडर के रूप में कैमरन ग्रीन और मार्कस स्टोइनिस भी टीम में मौजूद हैं. सभी तेज़ गेंदबाज़ दाएं हाथ के हैं.

बेली के मुताबिक, ऑस्ट्रेलियाई टी20 टीम के हालिया अच्छे प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को भारत और श्रीलंका की अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार संतुलित स्क्वॉड चुनने में मदद की है.

ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मुकाबला 11 फरवरी को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा. वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज़ के लिए अलग टीम की घोषणा की जाएगी.

ऑस्ट्रेलियाई टीम (टी20 वर्ल्ड कप 2026)

मिचेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा