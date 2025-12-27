रोहित गोदारा गैंग ने ली सिडनी में फायरिंग की जिम्मेदारी, पोस्ट कर कहा- अगली गोली छाती पर

गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह ने शनिवार को बड़ा दावा किया है. उसका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में उसने ही फायरिंग करवाई है. गोदारा गैंग के सदस्य महेंद्र डेलाना का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है. इसमें रोनी नाम के एक शख्स के यहां फायरिंग का दावा किया गया है. पोस्ट में कहा गया कि रोनी सटोरियों को प्रोटेक्शन देता है, अगर वो अभी भी नहीं माना, तो अगली गोली छाती पर मारेंगे.

पोस्ट में लिखा गया, "राम राम सभी भाइयों को... मैं (Virendar Charan) (Mahendar Delana) भाइयों, ये जो आज RONI के घर पर (Australia 31 Ashfield, Leichardasr Sydney) में फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये जितने भी बड़े बुकी हैं, उनको प्रोटेक्शन देता है और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर उनकी मदद करता है. हमने इसको कॉल किया था तो इसने इग्नोर किया था, इसलिए यह तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है. अगर 24 घंटे में हमारे फोन का जवाब नहीं दिया तो फिर अगली बार गोली छाती पर चलेगी, घर पर नहीं, और उसके बाद में जो भी तेरा था, तेरे परिवार का नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार तू खुद होगा और जितने भी ये बुकी हैं, सब सुन लेना, जो भी हमारे फोन को इग्नोर करेगा, तो वो ये मत सोचना कि हम उन तक पहुंच नहीं पायेंगे. आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, हम वहीं पहुंच जायेंगे."

पोस्ट में आगे लिखा गया, "यह खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, तो तुम्हारी क्या प्रोटेक्शन करेगा और जो भी बुकी हैं वो सुन लेना, तुम ये जो पाकिस्तान में बैठे अपने बापों को फंडिंग कर रहे हो और हमारे देश के साथ धोखा कर रहे हो, उनका वो हाल कर देंगे कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी. अभी भी टाइम है आपके पास, समय रहते सुधर जाओ, वरना एक को भी नहीं छोड़ेंगे और दुनिया की कोई भी कंट्री में छुप जाना चाहे, वहीं ढूंढकर मार देंगे. हमारे लिए कोई भी कंट्री में मारना मुश्किल नहीं है. और जितने भी फोन कर रखे हैं, जवाब देना, वरना दोबारा कॉल नहीं आयेगा हमारा. सीधी गोली आयेगी. टाइम लग सकता है लेकिन माफी नहीं है. जो भी हमारे दुश्मन हैं वो तैयार रहें, जल्द मुलाकात होगी सबसे."

कौन है रोहित गोदारा?

रोहित गोदारा जिसे रावतराम भी कहा जाता है एक ऐसा नाम है जो भारत के आपराधिक नेटवर्क और गैंगस्टर दुनिया में चर्चित हुआ है. वह राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला माना जाता है और उसके खिलाफ 40 से ज्यादा हत्या, लूट-डकैती और फिरौती जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं. उसे राजस्थान पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में रखा गया है और उसके ऊपर पुलिस और NIA दोनों ने इनाम घोषित किया हुआ है.

गोदारा पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मुख्य सदस्य और गोल्डी बराड़ का करीबी माना जाता था. इसके कारण उसका नाम कई हाई-प्रोफाइल मामलों में सामने आया, जिनमें पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसे वाला हत्या, राजपूत संगठन के नेता सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या और फायरिंग के कई मामले शामिल हैं. 2025 में रोहित गोदारा का नाम इसलिए सुर्खियों में रहा, क्योंकि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़ के बीच उभरते टकराव का एक बड़ा हिस्सा बन गया. वह गोल्डी बराड़ के साथ अलग गैंग नेटवर्क का नेतृत्व कर रहा है और कई बार धमकियां, बयान और सोशल मीडिया पोस्ट्स के ज़रिए लॉरेंस बिश्नोई को गद्दार कहा है. उसने यह भी दावा किया कि बिश्नोई विदेशी एजेंसी के साथ काम कर रहा है, जो काफी विवादित बयान रहा.

रोहित गोदारा ने ली थी दुबई में लॉरेंस गैंग से जुड़े सिप्पा को मारने की जिम्मेदारी

अक्टूबर–नवंबर 2025 में अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में हुई गोलीबारी में रोहित गोदारा-गैंग का नाम सामने आया. उसके गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई के एक करीबी हैरी बॉक्सर पर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और दोनों गैंगों के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बयानबाजी हुई. हाल ही में दुबई में लॉरेंस गैंग से जुड़े सिप्पा को मारने की जिम्मेदारी भी सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा ने ली. राजस्थान में उसके गैंग के सदस्यों द्वारा डॉक्टर और व्यापारी से 5 करोड़ रुपये रंगदारी मांगने जैसी घटनाएं भी सामने आईं, रोहित गोदारा 2025 में एक ऐसा नाम बन चुका है, जो भारत के बाहर भी गैंगवार, गोलीबारी और टकराव की खबरों से जुड़ा है. उसपर लूट, हत्या, लूट-डकैती, फिरौती और फायरिंग जैसे गंभीर आरोप हैं.