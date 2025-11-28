AUS vs ENG: ब्रिसबेन टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम ऐलान, कमिंस को फिर नहीं मिला मौका, जानें क्यों

ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिसबेन में होने वाले दिन-रात्रि एशेज टेस्ट के लिए शुक्रवार को घोषित 14 सदस्यीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया जिससे चोटिल कप्तान पैट कमिंस के वापसी का इंतजार और बढ़ गया. कमिंस की गैरमौजूदगी में कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट में आठ विकेट से जीत दिलाई और मेजबान टीम ने पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली. दूसरा टेस्ट चार दिसंबर से शुरू होगा. कमिंस हालांकि टीम के अभ्यास करना जारी रखने के लिए ब्रिसबेन जायेंगे. उनके 17 दिसंबर से एडिलेड में होने वाले तीसरे टेस्ट में वापसी करने की संभावना है.

कमिंस को इससे पहले शुक्रवार को ही सिडनी क्रिकेट मैदान पर टीम के अभ्यास सत्र में स्मिथ को गेंदबाजी करते हुए देखा गया था. कमिंस के बाहर होने के कारण पर्थ में पांच विकेट लेने वाले ब्रेंडन डोगेट, मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड के साथ तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालना जारी रख सकते हैं. टीम के एक अन्य अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पहले ही चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे.

बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को टीम में बरकरार रखा गया है लेकिन उन्हें दूसरे टेस्ट से पहले अपनी फिटनेस साबित करनी होगी. ख्वाजा को पहले टेस्ट के दौरान पीठ में ऐंठन से परेशानी हुई थी. ख्वाजा अगर फिटनेस हासिल करने में नाकाम रहे तो हरफनमौला ब्यू वेबस्टर और विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंगलिस के तौर पर टीम के पास अन्य विकल्प हैं.

एशेज श्रृंखला के दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम:

स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डोगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड और ब्यू वेबस्टर.

