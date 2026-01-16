विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 16 January 2026: कर्क करियर में मिलेगी बड़ी कामयाबी तो धनु की होगी धार्मिक यात्रा, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 16 January 2026: आज शुक्रवार को चंद्रमा वृश्चिक राशि में हैं, जिसके कारण आज कर्क राशि को करियर में बड़ी कामयाबी मिलने के योग बनेंगे तो वहीं आज धनु राशि का पूरा दिन गुडलक लिए रहने वाला है. आज उनके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी और तीर्थदर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा. आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 16 जनवरी 2026, शुक्रवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 16 January 2026: आज माघ मास के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी तिथि पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में हैं, जिसके कारण आज कर्क, धनु और मीन जैसी राशियों के लिए पूरा दिन शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है. आज कर्क राशि को करियर में तो धनु और मीन राशि को कारोबार में खासा लाभ होगा, लेकिन मेष, वृषभ और कन्या जैसी राशियों को आज अपने काम बहुत सावधानी के साथ करने होंगे. आज इन राशियों को अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा. आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 16 जनवरी 2026, शुक्रवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा 16 जनवरी, 2026 शुक्रवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज आप अपने निर्धारित काम आसानी से पूरा कर सकेंगे, परंतु ऐसा हो सकता है कि आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे गलत दिशा में हों. धार्मिक या मांगलिक अवसरों पर जाना हो सकता है. तीर्थयात्रा के योग हैं. गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा. क्रोध के कारण कार्यस्थल या घर में किसी से मनमुटाव होने की आशंका रहेगी. स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही आपको बड़े नुकसान में डाल सकती है. विद्यार्थियों के लिए भी समय मध्यम फलदायक है.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा 16 जनवरी, 2026 शुक्रवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. हाथ में लिए हुए काम समय पर पूरा नहीं होने से हताशा का अनुभव होगा. कार्य सफलता में थोड़ा विलंब होगा. खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब होगा. नए काम की शुरुआत के लिए समय उचित नहीं है. यात्रा में विघ्न आएंगे. ऑफिस या व्यवसाय में अत्यधिक काम के कारण कार्यभार से थकान का अनुभव होगा. योग साधना और आध्यात्मिकता आज आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी. परिजनों के साथ विवाद करने से बचें.

चंद्रमा 16 जनवरी, 2026 शुक्रवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. शारीरिक और मानसिक ताजगी और खुशी का अनुभव होगा. परिजनों तथा मित्रों के साथ प्रवास एवं पार्टी का आयोजन होगा. आज आपके पास मनोरंजन के सभी साधन उपलब्ध होंगे. सुंदर वस्त्र, उत्तम भोजन और वाहन सुख प्राप्त होगा. किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षण होगा. प्रेम जीवन में खुशी छायी रहेगी. कार्यस्थल पर आपके कार्य की प्रशंसा होगी. व्यापार में भी विरोधी आपकी तरक्की देखकर आश्चर्यचकित होंगे.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा 16 जनवरी, 2026 शुक्रवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज आपकी चिंताएं दूर होंगी. आप खुशी अनुभव कर सकेंगे. कार्यस्थल पर भी आपके टारगेट आसानी से पूरे हो सकेंगे. परिजनों के साथ समय व्यतीत करके आनंद प्राप्त कर सकेंगे. आपको काम में सफलता मिलेगी. नौकरी में लाभ प्राप्त कर सकेंगे. साथ में काम करने वाले लोगों का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विरोधी आपसे पराजित होंगे. आपके लिए समय लाभ का बना रहेगा. प्रेम जीवन में संतुष्टि का भाव रहेगा.

सिंह (Leo)

चंद्रमा 16 जनवरी, 2026 शुक्रवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. लेखन और साहित्य के क्षेत्र में कुछ नए सृजन करने की प्रेरणा मिलेगी. विद्यार्थी अध्ययन में उत्तम प्रदर्शन कर सकेंगे. प्रेम में सफलता और प्रिय व्यक्तियों के साथ मुलाकात से मन खुश रहेगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा. शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आप धार्मिक परोपकार का काम कर खुशी महसूस करेंगे. आज कार्यस्थल पर आपको कोई नया काम मिल सकता है. व्यापार के लिए आज का दिन सामान्य है.

कन्या (virgo)

चंद्रमा 16 जनवरी, 2026 शुक्रवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है. शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा. कई परेशानियों के कारण मन व्याकुल रहेगा. ताजगी का अभाव होगा. स्वजनों से अनबन रहेगी. माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. जमीन, मकान के दस्तावेजों को संभालकर रखें. सार्वजनिक रूप से अपमान का भय रहेगा. इस कारण लोगों से ज्यादा वाद-विवाद करने से आपको बचना चाहिए.

तुला (Libra)

चंद्रमा 16 जनवरी, 2026 शुक्रवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. वर्तमान समय भाग्यवृद्धि का है. ऐसे में नए काम शुरू करने के लिए आज का दिन शुभ है. योग्य जगह पर पूंजी निवेश लाभदायक रहेगा. परिवार में भाई-बंधुओं के साथ आत्मीयता और मेल-मिलाप रहेगा. छोटी धार्मिक यात्रा का आयोजन कर सकेंगे. विदेश से अच्छे समाचार मिलेंगे. कार्यस्थल पर आपके काम करने के तरीकों की प्रशंसा हो सकती है. व्यापारियों को फायदा मिलेगा. आज स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा 16 जनवरी, 2026 शुक्रवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज साधारण लाभ का दिन है. व्यर्थ के खर्च पर रोक लगानी होगी. परिवार में विवाद न हों, इसके लिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें. कुटुंब के सदस्यों के बीच की गलतफहमी हो सकती है. शारीरिक परेशानी के साथ मन में चिंता रहेगी. इस कारण आपके काम करने की गति धीमी रहेगी. जीवनसाथी के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है. नकारात्मक मानसिकता ना रखें. गलत काम या नियम विरुद्ध काम से दूर रहें. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नहीं है.

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा 16 जनवरी, 2026 शुक्रवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आप शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आज आप निर्धारित काम समय पर पूरा कर सकेंगे. आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी. धार्मिक यात्रा की संभावनाएं हैं. किसी रिश्तेदार के घर मांगलिक प्रसंग में उपस्थित रहने का अवसर आ सकता है. स्वजनों के मिलने से मन आनंदित रहेगा. मैरीड कपल के बीच सुख और आनंद बना रहेगा. आज आपका व्यवहार सामान्य रहेगा. रुचिकर भोजन मिल सकता है. सामाजिक क्षेत्र में यश बढ़ेगा.

मकर (Capricorn)

चंद्रमा 16 जनवरी, 2026 शुक्रवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज परिश्रम के अनुपात में परिणाम नहीं मिलने पर आपको हताशा होगी. पारिवारिक वातावरण उदासीन रहेगा. स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. दुर्घटना होने का भय रहेगा. व्यावसायिक कामों में सरकारी हस्तक्षेप होगा. कानूनी मामलों में सावधानी रखें. किसी भी तरह के सरकारी दस्तावेजों से जुड़े काम आज ना करवाएं. आप सामाजिक और धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे तथा उसके पीछे पैसे खर्च कर सकेंगे. प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने की जल्दबाजी नहीं करें. धैर्य से काम लें.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा 16 जनवरी, 2026 शुक्रवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज का दिन शुभ है और किसी भी नए काम के लिए अच्छा है. अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है. व्यापार में आर्थिक लाभ हो सकता है. नौकरी में भी सहकर्मी आपको सहयोग देंगे. संतान और पत्नी की तरफ से अच्छे समाचार मिलेंगे. पारिवारिक और दांपत्य जीवन में आनंद और संतोष प्राप्त कर सकेंगे. मित्रों से देर तक बातचीत होगी. घर में बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे. आपकी आय में वृद्धि होगी. आप समय पर काम कर पाने की स्थिति में रहेंगे.

चंद्रमा 16 जनवरी, 2026 शुक्रवार को वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा. आप कामकाज में सफलता प्राप्त करेंगे. उच्च अधिकारियों की तरफ से मिलने वाला प्रोत्साहन आपके उत्साह में वृद्धि करेगा. व्यापार और आय में वृद्धि होगी. किसी को उधार दिया पैसा फिर से प्राप्त हो सकता है. पिता और बुजुर्गों से लाभ होगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. परिवार में सुख- शांति बनी रहेगी. पदोन्नति प्राप्त कर सकेंगे. सरकार से लाभ होगा. प्रेम जीवन में संतुष्टि का भाव रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

