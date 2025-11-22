AUS vs ENG 1st Test: सिर्फ 2 दिनों में खत्म हुआ पर्थ टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता मुकाबला, ट्रेविस हेड ने जड़ा तूफानी शतक

पहली पारी में मिचेल स्टार्क की धारदार गेंदबाजी और दूसरी पारी में ट्रेविस हेड के तूफानी शतक के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया. पर्थ स्टेडियम में हुआ यह मुकाबला सिर्फ दो दिन चला. जीत के साथ ही मेजबान टीम ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली. ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 205 रनों का लक्ष्य मिला था और ट्रेविस हेड के तूफानी शतक के दम पर टीम ने आसानी से मैच अपने नाम किया.

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. यह टीम 32.5 ओवरों में सिर्फ 172 रन ही बना सकी. इंग्लैंड की ओर से इस पारी में हैरी ब्रूक ने सर्वाधिक 52 रन बनाए, जबकि ओली पोप ने 46 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की तरफ से मिचेल स्टार्क ने 12.5 ओवरों में 58 रन देकर 7 विकेट हासिल किए, जबकि ब्रेंडन डोगेट ने 2 विकेट निकाले। 1 विकेट कैमरून ग्रीन के नाम रहा.

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 132 रन पर सिमट गई. इस पारी में एलेक्स कैरी ने 26 रन की पारी खेली, जबकि कैमरून ग्रीन ने 24 रन टीम के खाते में जोड़े. इंग्लैंड की ओर से कप्तान बेन स्टोक्स ने 6 ओवरों में 23 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जबकि ब्रायडन कार्स ने 3 सफलताएं हासिल कीं.

इंग्लैंड ने पहली पारी के आधार पर 40 रन की बढ़त बना कर ली थी. इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 164 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 205 रन का लक्ष्य दिया. इंग्लैंड की दूसरी पारी में गस एटकिंसन ने सर्वाधिक 37 रन बनाए, जबकि ओली पोप ने 33 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इनके अलावा, बेन डकेट ने 28 रन की पारी खेली. मिचेल स्टार्क और ब्रेंडन डोगेट ने इस पारी में 3-3 विकेट निकाले, जबकि स्कॉट बोलैंड ने 4 विकेट हासिल किए.

सिर्फ 5 सेशन में 30 विकेट गिर चुके थे. यहां से लगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 205 रन तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन सलामी जोड़ी ने मेजबान टीम को शानदार शुरुआत दिलाते हुए जीत की नींव रखी. ट्रेविस हेड ने जैक वेदरलैंड के साथ 11.3 ओवरों में 75 रन जुटाए. वेदरलैंड 34 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मार्नस लाबुशेन ने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाया. हेड 83 गेंदों में 4 छक्कों और 16 चौकों के साथ 123 रन बनाकर आउट हुए, जबकि लाबुशेन ने नाबाद 51 रन की पारी खेली.