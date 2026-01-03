'शाहरुख नहीं, BCCI को ही लेना था एक्शन, मुस्तफिजुर के बैन पर पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन

Atul Wassan on Mustafizur Rahman controversy: भारत के पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने मुस्तिफजुर रहमान के आईपीएल से बाहर होने परे बयान दिया है और कहा है कि "बीसीसीआई ने यह सही फैसला किया है". अतुल वासन ने NDTV के साथ बातचीत में कहा, देखिए माहौल खराब होता जा रहा है. मुझे लग रहा था कि एक ही टीम को टारगेट करना गलत है. क्योंकि ऑक्शन के दौरान मुस्तिफजुर रहमान को लेकर दूसरी टीमों ने भी बोली लगाई थी. इसलिए किसी एक टीम को टारगेट करना मुझे गलत लगता है.

बीसीसाई ने सही फैसला किया है, उन्हें ही लेना था एक्शन

पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि, शाहरुख को लेकर बातें हो रही है जो बिल्कुल गलत है. क्योंकि ऑक्शन में दूसरे फ्रेंचाइजी ने भी बोली लगाई थी. शाहरुख खान को टारगेट करना गलत है. बीसीसाई ने सही फैसला किया है. ये दायित्व बीसीआई का बनता था, आपको पहले से ही खिलाड़ियों की सूची से मुस्तिफजुर रहमान को बाहर करना था. पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने ये भी कहा कि, "अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ना गलत है. अभी परिस्थिती सामने आ रही है. आपको इंतजार करना होगा. सरकार बैठी है और वह जानती है कि आगे क्या फैसला करना है."

भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ते तनाव के मद्देनजर आईपीएल 2026 से पहले केकेआर से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने को कहा है. पिछले महीने खिलाड़ियों की नीलामी में केकेआर ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. उनका आधार मूल्य दो करोड रुपए था. चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ कड़ी बोली प्रक्रिया के बाद केकेआर इस 30 वर्षीय गेंदबाज को अपनी टीम से जोड़ने में सफल रहा था.