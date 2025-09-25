IND vs BAN: क्या सूर्या ने बांग्लादेशी कप्तान से नहीं मिलाया हाथ? असली सच सामने आया

- भारत ने एशिया कप के सुपर-4 में बांग्लादेश को 41 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है
- भारतीय कप्तान सूर्य ने टॉस के दौरान बांग्लादेश के कार्यवाहक कप्तान जैकर अली से हाथ मिलाया था
- सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के प्रशंसकों द्वारा हाथ न मिलाने का दावा मैच के बाद की तस्वीरों से खारिज हुआ
IND vs BAN: एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया था. जिसेक बाद ये कयास लग रहे थे कि क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों से भी भारतीय टीम के कप्तान और खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगे. उसको लेकर अब नई तस्वीर सामने आई है. बता दें कि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच को 41 रन से जीत लिया था. भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है. इस मैच के दौरान, सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग, ने खासकर पाकिस्तान की ओर से एक बात चलाई गई कि टॉस के समय सूर्या ने बांग्लादेश के कार्यवाहक कप्तान जैकर अली से हाथ नहीं मिलाया. कई तस्वीर पाकिस्तानियों की ओर से वायरल की गई थी.
✅ Finally, the handshake after the win!— Sporttify (@sporttify) September 24, 2025
Sportsmanship ON POINT — that's how it's done! 🤝🇮🇳🇵🇰
Pakistani media, take notes — no drama, just respect.
Now don't raise those questions again. 😉#INDvBAN pic.twitter.com/wXfntAyEsy
हालांकि, पाकिस्तानी फैन्स की ओर से कि गए इन दावों की हवा निकल गए. ये दावें झूठे निकले, जैसा कि मैच के बाद की तस्वीरों से स्पष्ट है, जिसमें दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिलाते हुए देखे जा सकते हैं.
बांग्लादेश के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास
भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 के अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश को 41 रन से हरा दिया. भारतीय टीम की जीत के हीरो रहे बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रहे. शर्मा ने 37 गेंद पर 75 रन की पारी खेली थी. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.
प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद अभिषेक शर्मा ने कहा, "मैंने अपनी टीम के लिए काम पूरा किया. मैं लय के साथ चलता हूं. गेंद अगर मेरी रेंज में होती है, तो मैं पहली गेंद पर भी शॉट लगाता हूं और अपनी टीम के लिए पावरप्ले हासिल करने की कोशिश करता हूं. कुछ मैचों में, मैं पहली गेंद पर ही शॉट लगाना चाहता था, क्योंकि वे विकेट लेना चाहते थे. यह एक नया विकेट था, इसलिए मैं उसे देखना चाहता था. मैंने और शुभमन ने उसे देखने और फिर खेलने का फैसला किया."
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं