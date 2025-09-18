Asia Cup 2025 Updated Points Table: सुपर 4 में किन चार टीमों की होगी भिड़ंत? SL vs AFG मैच पर टिकी सबकी नजर

Asia Cup 2025 Updated Points Table: एशिया कप 2025 का 10वां मुकाबला 17 सितंबर को पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दुबई में खेला गया. जहां पाकिस्तान की टीम 41 रनों के अंतर से बाजी मारने में कामयाब रही. UAE के खिलाफ मिली इस जीत के साथ ही ग्रीन टीम ने सुपर-4 के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है. टूर्नामेंट के 10 मुकाबले बीत जाने के बाद बात करें सभी टीमों की अंकतालिका में स्थिति क्या है, तो वो कुछ इस प्रकार है-

ग्रुप 'ए' में टॉप पर काबिज है इंडिया

पाकिस्तान को जरूर UAE के खिलाफ अपने पिछले मुकाबले में 41 रनों के बड़े अंतर से जीत मिली है. इसके बावजूद ग्रुप 'ए' से टीम इंडिया अंकतालिका में टॉप पर काबिज है. क्योंकि भारतीय टीम नेट रन रेट के मामले में पाकिस्तान से काफी आगे है.

10 मैचों के बाद ग्रुप 'ए' की स्थिति

भारत - दो मैच - दो जीत - चार अंक (+4.793)

पाकिस्तान - तीन मैच - दो जीत - एक हार - चार अंक (+1.790)

UAE - तीन मैच - एक जीत - दो हार - दो अंक (-1.984)

ओमान - दो मैच - दो हार - शून्य अंक (-3.375)

ग्रुप 'बी' में श्रीलंका का है जलवा

एशिया कप 2025 के 10 मुकाबले बीत जाने के बाद जहां ग्रुप 'ए' में टीम इंडिया टॉप पर काबिज है. वहीं ग्रुप 'बी' में टूर्नामेंट की दूसरी सबसे सफल टीम श्रीलंका भी धमाल मचा रही है. श्रीलंकाई टीम ने टूर्नामेंट में खबर लिखे जाने तक कुल दो मैच खेले हैं. इस बीच उन्हें दोनों मुकबलों में जीत नसीब हुई है. यही वजह है कि वह बेहतर नेट रन रेट के साथ टॉप पर काबिज हैं.

10 मैचों के बाद ग्रुप 'बी' की स्थिति

श्रीलंका - दो मैच - दो जीत - चार अंक (+1.546)

बांग्लादेश - तीन मैच - दो जीत - एक हार - चार अंक (+0.270)

अफगानिस्तान - दो मैच - एक जीत - एक हार - दो अंक (+2.150)

हांगकांग - तीन मैच - तीन हार - शून्य अंक (-2.151)

यह भी पढ़ें- Asia Cup 2025: शोएब अख्तर, मलिक, गुल, मिस्बाह ने किया उन 11 खिलाड़ियों का चुनाव, जो PAK को बनाएंगे चैंपियन