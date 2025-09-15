Asia Cup 2025: शोएब अख्तर, मलिक, गुल, मिस्बाह ने किया उन 11 खिलाड़ियों का चुनाव, जो PAK को बनाएंगे चैंपियन

Asia Cup 2025: एशिया कप के 17वें सीजन का आगाज पाकिस्तान के नजरिए से कुछ खास नहीं हुआ है. अपने पहले ही मुकाबले में उसे ओमान जैसी कमजोर टीम के खिलाफ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. हालांकि, गेंदबाजों के सराहनीय प्रदर्शन के बदौलत वह 93 रनों के बड़े अंतर से बाजी मारने में कामयाब रही. टूर्नामेंट में दूसरा मुकाबला उसका 14 सितंबर को भारत के साथ था. यहां बल्लेबाजों के साथ-साथ उसके गेंदबाजों का भी हाल बेहाल रहा. नतीजन उसे बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा. जिसके बाद उनके ही देश में उनकी किरकिरी होने लगी है.

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान का अगला मुकाबला UAE के साथ है. अहम मुकाबले से पूर्व पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चार दिग्गजों ने ग्रीन टीम की परफेक्ट प्लेइंग इलेवन सुझाई है. शोएब मलिक ने पहले अपना विचार साझा करते हुए कहा कि पारी का आगाज सैम अयूब और मोहम्मद हारिस से करवाना चाहिए. इसके बाद मध्यक्रम में उन्होंने क्रमशः फखर जमान, हसन नवाज और सलमान अली आगा को रखा है.

मलिक ने अपनी टीम में हुसैन तलत को भी शामिल किया है. उनका मानना है कि घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. इसके अलावा वह सिंगल डबल करने में माहिर हैं. समय पड़ने पर वह एक से दो ओवरों की गेंदबाजी भी कर सकते हैं. टीम में उन्होंने मोहम्मद नवाज के रूप में एक ऑलराउंडर खिलाड़ी को शामिल किया है.

पाक दिग्गज ने अपनी चुनी गई टीम में तीन तेज गेंदबाजों को शामिल किया है. जिसमें शाहीन शाह अफरीदी के साथ-साथ हसन अली और हारिस रऊफ का नाम शामिल है. मुख्य स्पिनर के तौर पर उन्होंने अबरार अहमद को शामिल किया है.

शो की एंकर ने उमर गुल, मिस्बाह उल हक और शोएब अख्तर से भी जब सेम सवाल किया तो वह मलिक की तरफ से चुनी गई टीम से सहमत नजर आए.

एशिया कप 2025 के लिए शोएब मलिक, उमर गुल, मिस्बाह उल हक और शोएब अख्तर की तरफ से चुनी गई पाकिस्तान की परफेक्ट प्लेइंग इलेवन

सैम अयूब, मोहम्मद हारिस, फखर जमान, हसन नवाज, सलमान अली आगा, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की टीम

सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मोकिम.

