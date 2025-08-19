Asia Cup 2025: प्रदर्शन का तूफान, फिर भी जायसवाल और अय्यर चयन को मोहताज, जानें क्यों चूक गए स्टार

अगले महीने यूएई (UAE) में होने वाले एशिया कप (Asia Cup 2025) के लिए आखिरकार 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हो गया, लेकिन यह कई बड़े सवाल भी अपने पीछे छोड़ गया. पिछले कई दिन से बहुत सारे सवाल मीडिया और करोड़ों फैंस के मन में चल रहे थे. सवाल तीसरे ओपनर यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) का था, मिड्ल ओवर में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer), तो तीसरे पेसर के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर सवाल था, लेकिन इन तीनों ही सुपर परफॉरमों के हिस्से में मायूसी आई, लेकिन टीम इंडिया का यह चयन BCCI की नीति को साफ कर गया. अब आप इसे फिर जायसवाल के संदर्भ में अगरकर का उन्हें दुर्भाग्यशाली कहना कहें या फिर अय्यर की कोई गलती न होना.

यह चयन नीति रही बीसीसीआई की

टीम इंडिया के चयन के लिए सबसे पहले सेलेक्टरों ने इस बात को तरजीह दी कि पिछले साल टी20 विश्व कप जीतने के बाद से शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम में बेजह और गैरजरूरी छेड़छाड़ न हो. रोहित की कप्तानी में टी20 विश्व कप जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने खेले 12 में से 10 मैच जीते हैं, जो टीम और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बयां करने के लिए काफी हैं. यही वजह रही कि सबसे ज्यादा असुरिक्षत रहे रिंकू सिंह भी जगह बनाने मे सफल रहे.

इस वजह से जायसवाल पिछड़ गए

यशस्वी जायसवाल इस साल राजस्थान रॉयल्स के लिए टॉप स्कोरर थे. उन्होंने 14 मैचों की इतनी ही पारियों में 43.00 के औसत और 6 अर्द्धशतकों से 559 रन बनाए, तो इंग्लैंड में भी 5 टेस्ट की 10 पारियों में जायसवाल ने 2 शतक और इतने ही पचासों से 411 रन बनाए. इस प्रदर्शन का दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन एक सेलेक्टर के अनुसार जायसवाल का गेंदबाजी न करना और इंग्लैंड दौरे में तूफानी प्रदर्शन करने वाले गिल को बतौर उप-कप्तान, भविष्य की प्लानिंग और उन्हें तीसरे ओपनर के रूप में जगह बातों रूपी संयोजन के कारण जायसवाल रेस में पिछड़ गए.

...और श्रेयस अय्यर की बदनसीबी

अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अय्यर का चयन न होने पर कहा, उनके चयन न होने के पीछे न उनकी ही गलती है और न ही हमारी, यह हार्ड लक है. यहां से सवाल जब शुभमन गिल को फाइनल XI में कैसे फिट करें, यह हो चला है, तो आप समझ सकते हैं कि श्रेयस अय्यर की वापसी कितनी और कितनी ज्यादा मुश्किल थी. और वास्तव में यही अय्यर की बदनसीबी बन गई कि इस साल आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में छठे नंबर पर होने, पंजाब किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के बावजूद अय्यर को एशिया कप 2025 के लिए टीम में जगह नहीं मिल सकी. पंजाब के कप्तान अय्यर ने 17 मैचों की इतनी ही पारियों में 50.33 के औसत, 6 अर्द्धशतकों से 604 रन बनाए. और सबसे खास बात यह रही कि शीर्ष दस बल्लेबाजों में अय्यर का स्ट्राइक रेट (175.07) का रहा.