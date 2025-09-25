Asia Cup 2025 Super-4: जीत के साथ फाइनल में भारत, इन दो टीमों के बीच होगा 'सेमीफाइनल', ऐसा है समीकरण

Asia Cup 2025 Super-4 Points Table: अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के बाद कुलदीप यादव की अगुवाई में गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के चलते भारत ने एशिया कप 2025 में सुपर-4 मैच में बांग्लादेश को 41 रनों से हरा दिया और फाइनल के लिए क्वालीफाई किया. भारत की इस जीत का सीधा नुकसान श्रीलंका को हुआ, जो फाइनल की रेस से बाहर हो गई. 28 सितंबर को होने वाले खिताबी मुकाबले में भारत के सामने कौन होगा, इसका फैसला गुरुवार को बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले से होगा. बता दें, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 168 रन बनाए थे. इसके जवाब में बांग्लादेश 127 रनों पर ऑल-आउट हुई.

ऐसा है प्वॉइंट्स टेबल का हाल

भारत की जीत के बाद उसके दो मैचों में दो जीत के साथ 4 अंक हैं. भारत का नेट रन रेट +1.357 का है. भारत को सुपर-4 का आखिरी मुकाबला अब श्रीलंका के खिलाफ 26 सितंबर को खेलना है. श्रीलंका अगर अपने आखिरी मैच में जीत भी जाती है तो उसके 2 अंक होंगे, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में से कोई एक टीम अधिकतम 4 अंकों तक पहुंच सकती है. ऐसे में श्रीलंका एशिया कप से बाहर हो गई है. भारत को फाइनल का टिकट मिल चुका है. जबकि अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है, जिसके दो मैचों में एक जीत और एक हार के साथ 2 अंक हैं और बांग्लादेश का भी यही हाल है. हालांकि, बांग्लादेश का नेट रन रेट पाकिस्तान के मुकाबले काफी कम है.

किसे मिलेगा फाइनल का टिकट

एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम कौन सी होगी, इसका फैसला बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच से होगा. जो टीम यह मैच जीतेगी उसे फाइनल का टिकट मिलेगा. बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. एक समय लग रहा था कि वह लक्ष्य का पीछा कर सकती है, ऐसे में उसकी कोशिश पाकिस्तान को हराकर फाइनल का टिकट लेने की होगी.

भारत ने बांग्लादेश को हराया

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 के अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश को 41 हरा दिया. दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने जीत के लिए 169 रन का लक्ष्य दिया था. बांग्लादेश 19.3 ओवर में 127 रन पर सिमट गई.

169 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और टीम का स्कोर जब 4 था, जसप्रीत बुमराह ने तंजीद हसन को आउट कर दिया. तीसरे नंबर पर आए परवेज हुसैन इमोन ने सलामी बल्लेबाज सैफ हसन के साथ दूसरे विकेट के लिए 42 रन जोड़े. परवेज 21 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरे. लगातार गिरते विकेटों के बीच सलामी बल्लेबाज सैफ हसन ने 51 गेंद पर 5 छक्के और 3 चौके की मदद से 69 रन की पारी खेली. उनका अकेला संघर्ष बांग्लादेश की जीत के लिए पर्याप्त नहीं था. सैफ और परवेज को छोड़ तीसरा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका. पूरी टीम 19.3 ओवर में 127 पर सिमट गई.

भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए. कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3, वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए. अक्षर पटेल और तिलक वर्मा को 1-1 विकेट मिला.

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय क्रिकेट टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे. भारतीय टीम को शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने 6.2 ओवर में पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़कर मजबूत शुरुआत दी थी. मध्यक्रम के बल्लेबाज इसका फायदा नहीं उठा सके. लगातार विकेट गिरने से रन गति प्रभावित हुई और कम से कम 30 रन कम बने.

अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद पर 75 रन की पारी खेली. इस पारी में 5 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. हार्दिक पांड्या ने 29 गेंद पर 38 और गिल ने 19 गेंद पर 29 रन बनाए. शिवम दुबे 2, कप्तान सूर्यकुमार यादव 5, तिलक वर्मा 5 रन बनाकर आउट हुए. अक्षर पटेल 10 रन बनाकर नाबाद रहे.

