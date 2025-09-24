Asia Cup 2025 Super-4: पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर दिलचस्प बनाई फाइनल की जंग, ऐसा है पूरा समीकरण

- पाकिस्तान ने श्रीलंका को पांच विकेट से हराकर एशिया कप के सुपर-4 में फाइनल की उम्मीदें कायम रखीं हैं.
- श्रीलंका की हार के बाद वह टूर्नामेंट से बाहर होने के करीब पहुंच गई है और उसका आखिरी स्थान है.
- भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों के पास एक-एक जीत के बाद दो-दो अंक हैं और भारत पहले स्थान पर है.
Asia Cup 2025 Super-4 Points Table: एशिया कप में मंगलवार को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में हुए अहम मुकाबले में पाकिस्तान मे श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने फाइनल की उम्मीद जिंदा रखी है. वहीं श्रीलंका इस हार के साथ फाइनल से बाहर होने की कगार पर खड़ी है. बुधवार को अगर भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया, तो श्रीलंका ना सिर्फ टूर्नामेंट से बाहर जो जाएगी, बल्कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच होने वाला मुकाबला सेमीफाइनल बन जाएगा. बता दें, करो या मरो के मुकाबले में शाहीन की अगुवाई में पाकिस्तानी टीम ने पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम को 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 133 रनों पर सीमित किया. इसके बाद मोहम्मद नवाज की नाबाज 38 रनों की पारी के दम पर टीम ने 12 गेंद रहते ही मुकाबला अपने नाम किया.
प्वॉइंट्स टेबल की ऐसी है सूरत
भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन तीनों देशों के अब एक जीत के साथ दो अंक हैं. पाकिस्तान ने दो मैच खेले हैं, जबकि भारत-बांग्लादेश अपना दूसरा मैच बुधवार को खेलेंगे. भारत अभी पहले स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान दूसरे, बांग्लादेश तीसरे और श्रीलंका आखिरी स्थान पर है. भारत का नेट रन रेट पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले बेहतर है.
ऐसा है फाइनल का समीकरण
भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को फाइनल में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए मुकाबले जीतने होंगे. भारत बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगा. अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो उसके फाइनल का टिकट कंफर्म हो जाएगा. कल भारत के जीतते ही श्रीलंका फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा. इसके बाद फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी होगी, इसका फैसला 25 सितंबर को होगा, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा, क्योंकि इस मुकाबले की विजेता टीम ही फाइनल में पहुंचेगी.
अगर भारत को मिली हार तो...
अगर बांग्लादेश के खिलाफ भारत को हार का सामना करना पड़ा तो श्रीलंका फाइनल की रेस में बना रहेगा. इसके बाद भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को हर हाल में हराना होगा. लेकिन अगर बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों ने भारत को हरा दिया तो ऐसी सूरत में भारत को उम्मीद करनी होगी कि पाकिस्तान को उसके आखिरी मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हार मिले. अगर ऐसी स्थिति हुई तब भारत रन रेट के आधार पर पाकिस्तान को पछाड़ कर फाइनल में पहुंच सकता है.
