मां मुझे आशीर्वाद दो... नामाकंन से पहले राबड़ी को प्रमाण, रोहिणी ने लिखा- तुम्हें सफलता मिले तेज प्रताप

लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया. वो हाथों में दादी मरछिया देवी की तस्वीर लिए नॉमिनेशनल करने पहुंचे. तेज प्रताप इस बार अपनी नई नवेली पार्टी 'जन शक्ति जनता दल' के साथ बिहार के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं. उन्होंने कई सीटों से अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारे हैं. महुआ सीट से राजद के मुकेश रौशन विधायक हैं. पार्टी ने उन्हें फिर से टिकट दिया है. लेकिन तेज प्रताप के महुआ से मैदान में उतरने के कारण यहां का मुकाबला रोचक हो गया है. इस बीच गुरुवार को नामांकन करने जाने से पहले तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी से आशीर्वाद लेने पहुंचे.

तेज प्रताप ने नामांकन से पहले मां राबड़ी देवी को किया प्रणाम

नॉमिनेशन से पहले मां से जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे तेज प्रताप की तस्वीरें अब सामने आई है. जिसमें तेज प्रताप यादव मां के पैरों में झुककर प्रणाम करते नजर आ रहे हैं. दूसरी ओर राबड़ी देवी अपने ममत्व प्रेम के साथ बेटे के सिर पर हाथ रखी नजर आ रही हैं.

नामांकन से पहले तेज प्रताप यादव ने राबड़ी देवी को किया प्रणाम.



कथित प्रेमिका के साथ वाली तस्वीर के लिए पार्टी और परिवार से दूर है तेज प्रताप

मालूम हो कि कथित प्रेमिका अनुष्का यादव के साथ तस्वीर सामने आने पर मचे बवाल के कारण तेज प्रताप यादव को पिता लालू ने परिवार और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. इस कारण तेज प्रताप इस बार अपनी नई पार्टी बनाकर बिहार चुनाव में उतर रहे हैं.

रोहिणी आचार्य ने तेज प्रताप को दी सफलता की बधाई.

रोहिणा आचार्य ने लिखा- तुम्हें दुनिया की सारी सफलता मिलें भाई

इधर तेज प्रताप के नामांकन पर उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी बधाई दी है. रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर तेज प्रताप के नॉमिनेशन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा- तुम्हें दुनिया की सारी सफलता और खुशियाँ मिलें और तुम हमेशा उजाले की तरह आगे बढ़ते रहो...भाई ..'

रोहिणी के सोशल मीडिया मंच एक्स पर तेज प्रताप के लिए बधाई भरा संदेश तो दिखा, लेकिन तेजस्वी के लिए उनका कोई मैसेज नहीं दिखा. मालूम हो कि बीते दिनों रोहिणी की नाराजगी की चर्चा भी सुर्खियों में थी.

तेज प्रताप बोले- मेरे पास माता-पिता, दादी और गुरु जी का आशीर्वाद

महुआ से नामांकन के दौरान तेज प्रताप यादव ने उनके साथ भी माता-पिता का आशीर्वाद है और इसीलिए उनके सामने विपक्षी दल का कौन सा उम्मीदवार है और क्या चुनौती है, यह मायने नहीं रखता. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरे माता-पिता और दादी का आशीर्वाद है. मेरे गुरु वृंदावन से मेरे साथ हैं. महुआ की जनता मुझे बुला रही है और मैं उनके लिए जा रहा हूं.

यह भी पढे़ं - दादी की तस्वीर और गुरु को साथ लेकर तेज प्रताप यादव महुआ से नामांकन करने पहुंचे