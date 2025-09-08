यह गच्चा रणनीति है, या 'वास्तविक पिक्चर', भारतीय टीम के नेट सेशन के इन 3 इशारों को समझें

India vs U.A.E: पिछले कुछ सालों से भारतीय प्रबधंन दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है! भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप से पहले सोमवार की शाम को आईसीसी क्रिकेट अकादमी पर जब अभ्यास किया, तो यह सवाल पैदा हो गया. और सोमवार को इस प्रैक्टिस सेशन में प्रबंधन का अंदाज काफी हद तक मीडिया को अनुमानों के इर्द-गिर्द केंद्रित कर गया, तो वास्तविक सवाल भी दिखाई पड़े, जैसे कि रिंकू (Rinku Singh) के लिए तो यहां कोई जगह नहीं है? संजू सैमसन सबसे पहले फील्डिंग कोच टी दिलीप के साथ अकेले विकेटकीपिंग अभ्यास करने पहुंचे, जबकि बाकी उस समय धीरे धीरे पहुंच रहे थे. सैमसन पूरी एकाग्रता के साथ अभ्यास कर रहे थे और अपने दाहिने ओर पूरी डाइव लगाकर कैच लपकने पर उनकी तारीफ भी हुई. मुख्य कोच गौतम गंभीर इसके बाद उनके पास पहुंचे और तीन मिनट तक केरल के इस विकेटकीपर बल्लेबाज से बात करते रहे. कुल मिलाकर रविवार के नेट सेशन से प्रबंधन ने 3 बड़े इशारे दिए. अब आप इन्हें डिकोड कीजिए.

VIDEO | Asia Cup 2025: At the practice session at ICC Cricket Academy in Dubai, Team India Head Coach Gautam Gambhir was seen engrossed in a discussion with wicket-keeper batsman Sanju Samson.



Sanju Samson went through extensive keeping drills under the close supervision of… pic.twitter.com/5NHfrmc1U0 — Press Trust of India (@PTI_News) September 8, 2025

कॉन्फिडेंस में दिखे जितेश शर्मा

ऐसा लग रहा था कि विकेटकीपिंग से ज्यादा वह उनकी बल्लेबाजी के बारे में बात कर रहे थे. अगर हाव भाव को संकेत माने तो जितेश शर्मा क्लब हाउस से बाहर निकलने के बाद आत्मविश्वास से भरे लग रहे थे. आरसीबी के विकेटकीपर ने शिवम दुबे, तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या के साथ बारी बारी से बल्लेबाजी अभ्यास किया.

नहीं कराई सैमसन से बल्लेबाजी!

जब ये चारों बल्लेबाजी कर रहे थे तब सैमसन बल्लेबाजी के गियर पहनकर मैदान पर पहुंचे लेकिन कुछ समय बाद एक कोने में ड्रेसिंग रूम क्लब हाउस के पास पेड़ के पीछे बैठ गए. उपकप्तान शुभमन गिल, कप्तान सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा ने बारी बारी से दो तीन बार बल्लेबाजी अभ्यास किया लेकिन सैमसन को एक बार भी नहीं बुलाया गया.

रिंकू को दे दिया प्रबंधन ने इशारा?

बाद में वह नेट्स के पास आये लेकिन बल्लेबाजी नहीं की और आइस बॉक्स पर बैठे रहे. आखिर में जब सभी का अभ्यास हो गया तब सैमसन नेट्स पर पहुंचे और नेट गेंदबाज ने उन्हें गेंद डाली. रिंकू सिंह ने पैड भी नहीं पहने थे, जिससे संकेत मिल गया कि वह शायद अंतिम एकादश का हिस्सा नहीं हों. आखिर में जब अभ्यास सत्र खत्म होने को था तब वह पैड पहनकर आये और सहयोगी स्टाफ के द्वारा डाले गए थ्रोडाउन खेले.