Exclusive: मैं हूं रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी... चिराग पर खूब बरसे पारस

पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस औपचारिक तौर पर महागठबंधन में शामिल हो गए हैं. बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने पशुपति पारस ने इसके लिए इंडिया अलायंस, कांग्रेस और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आभार जताया है. एनडीटीवी से बातचीत में पारस ने दावा किया कि वो ही रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं.

बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी- पारस

पशुपति पारस ने एनडीटीवी से कहा कि बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अपने हक की सीट पर लड़ेंगी और उम्मीद है कि हमें अपने हिस्से की सीट मिलेगी. अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर जल्द हमारी बातचीत होगी. हमारी पार्टी महागठबंधन में शामिल हो गई है. सभी छोटे बड़े दलों की सीटों की संख्या मीटिंग में फाइनल हो जाएगी.

आरएलजेपी प्रमुख ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दावा किया कि चुनाव के बाद उनका भी हाल महाराष्ट्र वाला होगा. उन्होंने कहा कि एनडीए चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ रही है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे. हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि बिहार में सरकार महागठबंधन की बनेगी.

पारस ने कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर है. पिछले 20 साल से एक ही व्यक्ति की सरकार है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हैं.

जनता तय करेगी असली वारिस कौन?- पशुपति पारस

वहीं चिराग पासवान के दावे और अपनी हिस्सेदारी पर उन्होंने कहा कि चिराग एनडीए पर दबाव बना रहे हैं, ताकि उन्हें ज्यादा सीट मिले. पशुपति पारस ने कहा कि बिहार की जनता चुनाव में तय करेगी कि असली कौन है, नकली कौन है और कौन वारिस है.

बातचीत के दौरान पशुपति पारस ने संकेत दिया कि वो खगड़िया जिले के आसपास की विधानसभा सीटों को अपने हिस्से में चाह रहे हैं. उनकी 6-7 सीटों की मांग है. इसमें एक बेटे के लिए और एक भतीजे के लिए होगी.