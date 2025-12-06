विज्ञापन
विशेष लिंक

'ऐसा दिन ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार आता है', जस्टिन ग्रीव्स की ऐतिहासिक पारी को देख हैरत में हैं अश्विन

Ashwin react on Justin Greaves: भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने जस्टिन ग्रीव्स की कोशिश की तारीफ की. जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में चौथी पारी में 531 रन के टारगेट का पीछा करते हुए नाबाद 202 रन की पारी खेली.

Read Time: 2 mins
Share
'ऐसा दिन ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार आता है', जस्टिन ग्रीव्स की ऐतिहासिक पारी को देख हैरत में हैं अश्विन
Ashwin Big Statement on Justin Greaves
  • जस्टिन ग्रीव्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की चौथी पारी में नाबाद 202 रन बनाए
  • ग्रीव्स ने 388 गेंदों पर 19 चौकों की मदद से अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली
  • केमार रोच ने 233 गेंदों पर नाबाद 58 रन बनाए और ग्रीव्स के साथ 180 रन जोड़े
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Ashwin on Justin Greaves: जस्टिन ग्रीव्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में चौथी पारी में 202 रन की नाबाद पारी खेली, और टेस्ट मैच को ड्रा कराया. भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने उनकी इस कोशिश की तारीफ की. 531 रन के मैराथन टारगेट का पीछा करते हुए, ग्रीव्स ने मेहमान टीम को रेस में बनाए रखा और अपने करियर की बेस्ट पारी खेली. उन्होंने 388 गेंदों पर 19 चौकों की मदद से नाबाद 202 रन बनाए और मैच ड्रॉ रहा. ग्रीव्स को तेज़ गेंदबाज़ केमार रोच का साथ मिला, जिन्होंने 233 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से नाबाद 58 रन बनाए और विंडीज़ का स्कोर 457/6 तक पहुंचाया.

ग्रीव्स और रोच ने सातवें विकेट के लिए 180 रन जोड़कर वेस्टइंडीज़ को शर्मनाक हार से बचाया. 31 साल के ग्रीव्स ने कीवी टीम के खिलाफ़ अपनी शानदार बैटिंग से पहले एक शतक और एक अर्धशतक लगाया था. अश्विन बैटर से खुश थे और उन्होंने केमार के योगदान की भी तारीफ़ की. आर अश्विन ने X पर लिखा, "आज का दिन ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार आता है और यह "जस्टिन ग्रीव्स" के लिए वह दिन है. इस कोशिश में केमार रोच को न भूलें."
 

टेस्ट मैच की चौथी पारी में 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप

180* - जस्टिन ग्रीव्स और केमर रोच
Vs न्यूज़ीलैंड, क्राइस्टचर्च, 2025*

160* ​​- एस तेंदुलकर और मनोज प्रभाकर
Vs इंग्लैंड, मैनचेस्टर, 1990

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ravichandran Ashwin, West Indies, New Zealand, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now