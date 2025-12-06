'ऐसा दिन ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार आता है', जस्टिन ग्रीव्स की ऐतिहासिक पारी को देख हैरत में हैं अश्विन

Ashwin on Justin Greaves: जस्टिन ग्रीव्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में चौथी पारी में 202 रन की नाबाद पारी खेली, और टेस्ट मैच को ड्रा कराया. भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने उनकी इस कोशिश की तारीफ की. 531 रन के मैराथन टारगेट का पीछा करते हुए, ग्रीव्स ने मेहमान टीम को रेस में बनाए रखा और अपने करियर की बेस्ट पारी खेली. उन्होंने 388 गेंदों पर 19 चौकों की मदद से नाबाद 202 रन बनाए और मैच ड्रॉ रहा. ग्रीव्स को तेज़ गेंदबाज़ केमार रोच का साथ मिला, जिन्होंने 233 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से नाबाद 58 रन बनाए और विंडीज़ का स्कोर 457/6 तक पहुंचाया.

#NZvsWI

𝐒𝐡𝐚𝐢 𝐇𝐨𝐩𝐞: 56 & 140



𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐚𝐯𝐞𝐬: 0 & 202* with the bat, plus 2 wickets



𝐊𝐞𝐦𝐚𝐫 𝐑𝐨𝐚𝐜𝐡: 7 wickets, which includes the feat of becoming the oldest WI fast bowler to take a 5fer since Courtney Walsh.

Then faced 233 balls on Day 5



Barbados… pic.twitter.com/lEmchL7dof — House_of_Cricket (@Houseof_Cricket) December 6, 2025

ग्रीव्स और रोच ने सातवें विकेट के लिए 180 रन जोड़कर वेस्टइंडीज़ को शर्मनाक हार से बचाया. 31 साल के ग्रीव्स ने कीवी टीम के खिलाफ़ अपनी शानदार बैटिंग से पहले एक शतक और एक अर्धशतक लगाया था. अश्विन बैटर से खुश थे और उन्होंने केमार के योगदान की भी तारीफ़ की. आर अश्विन ने X पर लिखा, "आज का दिन ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार आता है और यह "जस्टिन ग्रीव्स" के लिए वह दिन है. इस कोशिश में केमार रोच को न भूलें."



Today happens only once in a lifetime and it's that day for “Justin Greaves”.



Let's not forget Kemar Roach in this effort👏👏



Also, Shai Hope was remarkable with the bat in both the innings ✅



Exceptional day for @windiescricket #wivnz pic.twitter.com/4skhfByeyQ — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) December 6, 2025

टेस्ट मैच की चौथी पारी में 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप

180* - जस्टिन ग्रीव्स और केमर रोच

Vs न्यूज़ीलैंड, क्राइस्टचर्च, 2025*

160* ​​- एस तेंदुलकर और मनोज प्रभाकर

Vs इंग्लैंड, मैनचेस्टर, 1990