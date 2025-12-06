बिग बॉस 19 का विनर बना ये कंटेस्टेंट! फिनाले से पहले विकिपीडिया ने इस फाइनलिस्ट के नाम की ट्रॉफी

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर रविवार को होने वाला है. वहीं गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, प्रणीत मोरे और अमाल मलिक टॉप 5 फाइनलिस्ट हैं. इसके चलते फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है कि इस सीजन का विनर कौन बनेगा. इसी बीच विकिपीडिया के अनुसार, गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के विनर बन गए हैं. यह खबर फैंस के लिए चौंकाने वाली है क्योंकि अभी तक वोटिंग भी शुरू नहीं हुई है और अभी फिनाले में कुछ घंटे बाकी हैं.

विकिपीडिया ने गौरव खन्ना को बनाया बिग बॉस 19 का विनर

विकिपीडिया के पेज पर दी गई जानकारी के अनुसार, गौरव खन्ना शो के विनर बने हैं. जबकि तान्या, प्रणीत, फरहाना और अमाल फाइनलिस्ट हैं. इसके अलावा अन्य कंटेस्टेंट्स के इविक्शन की जानकारी दी गई है. इसलिए सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि मेकर्स ने पहले ही विनर का नाम घोषित कर दिया है या आखिरी वक्त पर नाम बदल दिया जाएगा.

बिग बॉस का खिताब जीत चुके हैं ये सेलेब्रिटी

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि करणवीर मेहरा ने सीजन 18 मुनव्वर फारुकी ने सीजन 17, MC स्टेन ने सीजन 16, तेजस्वी प्रकाश ने सीजन 15, रुबीना दिलैक ने सीजन 14, सिद्धार्थ शुक्ला ने सीजन 13, दीपिका कक्कड़ ने सीजन 12, शिल्पा शिंदे ने सीजन 11, मनवीर गुर्जर ने सीजन 10, प्रिंस नरूला ने सीजन 9, गौतम गुलाटी ने सीजन 8. गौहर खान ने सीजन 7, उर्वशी ढोलकिया ने सीजन 6, जूही परमार ने सीजन 5, श्वेता तिवारी ने सीजन 4, विंदू दारा सिंह ने सीजन 3, आशुतोष कौशिक ने सीजन 2 और राहुल रॉय ने सीजन 1 जीता है.

गौरतलब है कि फैसल शेख और अन्य टीवी के सितारे गौरव खन्ना को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि यूट्यूबर मृदुल तिवारी भी गौरव खन्ना को ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहते हैं. इसके चलते दिलचस्प होने वाला है कि बिग बॉस 19 की ट्रॉफी किसके नाम होने वाली है.