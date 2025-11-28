ASHES 2025: जोश हेजलवुड की वापसी की तारीख लगभग पक्की, इस मैच से कर सकते हैं वापसी

एशेज सीरीज के बीच ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं.चोटिल जोश हेजलवुड पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज का पहला मुकाबला नहीं खेल सके थे. उन्हें शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. हेजलवुड 4 दिसंबर से गाबा में शुरू होने जा रहे पिंक बॉल टेस्ट में भी नहीं खेल सकेंगे. तेज जोश हेजलवुड ने इस हफ्ते सिडनी में लाल गेंद से नेट्स पर गेंदबाजी की थी. ऐसे में उम्मीद है कि उन्हें सीरीज के अंतिम दौर में मौका दिया जा सकता है. हेजलवुड ने शुक्रवार को कहा, 'रिकवरी धीरे-धीरे हो रही है. मैं गेंदबाजी कर रहा हूं. दौड़ रहा हूं और सब कुछ ठीक चल रहा है. मेरी वापसी को लेकर समयसीमा तय करना शायद मुश्किल है. मुझे लगता है कि 'रॉन' (ऑस्ट्रेलियाई कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड) ने कुछ दिनों पहले बिल्कुल सही कहा था. उम्मीद है कि मैं सीरीज के अंतिम हिस्से में खेल सकूंगा. उम्मीद है तब तक सीरीज का रुख हमारे पक्ष में होगा.' दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से खेला जाएगा, जो डे-नाइट मुकाबला होगा

दूसरे टेस्ट में नहीं खेलेंगे हेजलवुड

हेजलवुड ने साथी तेज गेंदबाज और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को लेकर कहा,'वह पिछले कुछ हफ्तों से शानदार रिकवरी कर रहे हैं. मैंने उन्हें मंगलवार को पिंक बॉल से गेंदबाजी करते देखा. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था.' कमिंस ने शुक्रवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जमकर ट्रेनिंग की. मंगलवार को न्यूजीलैंड के क्रिकेट सेंट्रल हेडक्वार्टर में गेंदबाजी सेशन में हिस्सा लिया, लेकिन वह एशेज सीरीज के दूसरे मैच में नहीं खेलेंगे. हालांकि, उनके पास 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होने वाले तीसरे मैच के लिए टीम में वापसी करने का अच्छा मौका है.

दूसरे टेस्ट के लिए 14 सदस्यीय टीम

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने दूसरे टेस्ट के लिए 14 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है जिसकी कमान स्टीव स्मिथ के हाथों में है. टीम इस प्रकार है:- स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नॉथन लियॉन, माइकल नेसेर, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड और ब्यू वेबस्टर को मौका दिया गया है