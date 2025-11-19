विज्ञापन
Ashes 2025-26: बेन स्टोक्स इतिहास रचने की कगार पर, बनाएंगे 'स्पेशल फिफ्टी', बॉथम और पीटरसन आस-पास भी नहीं

Australia vs England: अगले कुछ ही दिनों में एशेज शुरू होने जा रही है, तो कई बड़े रिकॉर्ड भी निशाने पर हैं. यह कारनामा इन्हीं में से एक है

The Ashes, 2025-26:

टेस्ट क्रिकेट की सर्वाधिक रोमांचक सीरीज एशेज की शुरुआत 21 नवंबर से पर्थ में हो रही है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया (England vs Australia) दोनों ही देशों के शीर्ष खिलाड़ी उम्दा प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के लिए सीरीज जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आगामी एशेज में एक अनूठा रिकॉर्ड बना सकते हैं. पहली एशेज सीरीज 1882-83 में खेली गई थी. इसके बाद हर दो साल के बाद इस प्रतिष्ठित सीरीज का आयोजन होता है.

बेन स्टोक्स के नाम पर है यह  सुपर रिकॉर्ड

एशेज के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के मौजूदा कप्तान बेन स्टोक्स के नाम है. बेन स्टोक्स ने 2013 से 2023 के बीच 24 टेस्ट मैचों की 45 पारियों में 4 शतक और 8 अर्धशतक लगाते हुए 1,562 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 39 छक्के लगे हैं. इतने छक्के एशेज के इतिहास में इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया किसी भी देश के बल्लेबाज ने नहीं लगाए हैं. अगर 5 टेस्ट मैचों की अगली सीरीज में स्टोक्स 11 छक्के और लगा पाते हैं, तो एशेज के इतिहास में 50 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.

....तो सुपर से ऊपर कारनामा कर देंगे स्टोक्स

एशेज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में स्टोक्स के बाद इंग्लैंड के ही केविन पीटरसन (24 छक्के) हैं. स्टीव स्मिथ (21 छक्के) और इयान बॉथम (20 छक्के) क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं. इंग्लैंड टीम 2021-22 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया आई थी. 5 टेस्ट मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से जीती थी. आखिरी सीरीज 2023 में इंग्लैंड में खेली गई थी. 2-2 से सीरीज ड्रा रही थी. इंग्लैंड ने आखिरी बार एशेज 2015 में जीती थी. इंग्लैंड ने अपने घर में सीरीज 3-2 से जीती थी. 10 साल बाद इंग्लैंड की कोशिश ऑस्ट्रेलिया की धरती पर एक बार फिर चैंपियन बनने की होगी. इंग्लैंड ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2010-11 की सीरीज में हराया था.

