आर्यवीर ने पापा वीरेंद्र सहवाग को फोन कर खोला जीत का सीक्रेट, बोले- 'दिमाग में सिर्फ सीता राम का जाप चल रहा था

अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को एक विकेट से हरा दिया. फाइनल में 58 रन की पारी खेलने वाले वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने पाकिस्तान की जीत के बाद अपने पिता को फोन किया और उनसे मैच के आखिरी पलों को लेकर बात की. आर्यवीर ने बताया कि जब मैच आखिरी समय में जा रहा था तो उन्होेंने सीता-राम, सीता-राम का जाप करना शुरू कर दिया था और आखिर में भारत को जीत जीत लिया.

आर्यवीर ने अपने पिता सहवाग से फोन पर बात करते हुए कहा,"एक घंटे से मैं बैठा था, सीता-सीता राम का जाप कर रहा था कि भाई कुछ हो जाए, फिर इन्होंने चौका लगाकर मैच जीताया, आखिरी ओवर का रोमांच था. मैं जाप कर रहा था. आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए थे. बॉलर बैटिंग कर रहे थे. फिर एक चौका लगा, जीत के बाद सब पागल हो गए. जब मुझे चोट लगी न तो फिजियो मेरे पास आए, जब पाकिस्तानी फैन्स सहवाग-सहवाग चिल्ला रहे थे. पाकिस्तानी वाले भी मुझे सपोर्ट कर रहे थे. क्या मजा आ रहा है. मजा आ गया पापा".

वहीं, सवहवाग ने इस वीडियो को शेयर कर लिखा, पापा, मैं बहुत नर्वस था... बस 'सीता राम, सीता राम' का जाप कर रहा था! 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' जीतने से लेकर फाइनल के उन रोमांचक पलों को याद करने तक, बेटे आर्यवीर के साथ एक बहुत ही खास बातचीत. कुछ पल अवॉर्ड्स, रनों और ट्रॉफियों से भी बड़े होते हैं. ये ऐसी यादें हैं जिन्हें एक पिता हमेशा संजोकर रखेगा. तुम हमेशा जमीन से जुड़े रहो और अपनी मेहनत और हुनर ​​से आसमान की ऊंचाइयों को छुओ. श्री सीताराम."

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने आर्यवीर सहवाग

अपने पिता की तरह पारी की शुरुआत करने वाले आर्यवीर ने 61 गेंदों पर 58 रन बनाए और कप्तान लक्ष्य रायचंदानी (80) के साथ 17.4 ओवर में 95 रन की अहम साझेदारी की. इस मजबूत शुरुआत ने भारत को 338 रन के विशाल लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने में काफी मदद की. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पांच पारियों में 90.25 के औसत से कुल 361 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए जिसके लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया.

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