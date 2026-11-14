भारत की जीत पर क्या बोले वीरेंद्र सहवाग? बेटे आर्यवीर को लेकर पहला रिएक्शन हुआ वायरल

पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप 2026 फाइनल में भारत की रोमांचक जीत ने क्रिकेट जगत को उत्साहित कर दिया. 338 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने आखिरी गेंद पर 1 विकेट से मैच जीतकर रिकॉर्ड नौवीं बार खिताब अपने नाम किया. इस यादगार जीत के बाद पूर्व भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय युवा खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की और खास तौर पर लक्ष्य रायचंदानी, आर्यवीर सहवाग, मनल चौहान और मोहित उल्वा का जिक्र किया.

वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि यह एक शानदार मैच और उससे भी शानदार अंत था. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप फाइनल में 338 रन के लक्ष्य का पीछा कर जीत हासिल करना बड़े जज्बे की बात है.

सहवाग ने कप्तान लक्ष्य रायचंदानी (80) और आर्यवीर सहवाग (58) की पारियों की सराहना करते हुए कहा कि दोनों ने भारत की जीत की नींव रखी. इसके बाद उन्होंने मनल चौहान और मोहित उल्वा की तारीफ करते हुए लिखा कि जब टीम को किसी चमत्कार की जरूरत थी, तब इन दोनों खिलाड़ियों ने कमाल कर दिखाया.

युवा खिलाड़ियों पर जताया गर्व

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज ने भारतीय टीम के प्रदर्शन को अविश्वसनीय करार दिया. उन्होंने लिखा कि यह जीत लंबे समय तक याद रखी जाएगी और उन्हें इन युवा चैंपियंस पर गर्व है. सहवाग का मानना है कि जिस तरह भारतीय टीम ने दबाव के बीच वापसी की, वह उनकी मानसिक मजबूती और जुझारूपन को दर्शाता है.

ऐसे जीता भारत फाइनल

337 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को आर्यवीर सहवाग (58) और लक्ष्य रायचंदानी (80) ने शानदार शुरुआत दिलाई. हालांकि मध्यक्रम के लड़खड़ाने के बाद टीम संकट में फंस गई थी. एक समय भारत 252/8 के स्कोर पर पहुंच गया था, लेकिन मनाल चौहान (47) और मोहित उल्वा (49)* ने 57 रन की साझेदारी करके मैच का रुख बदल दिया. आखिरकार मोहित ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत को 1 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिलाई.

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