अर्शदीप सिंह ने क्यों खोला अपना यूट्यूब चैनल? वजह है मजेदार, कोहली वाले VIDEO को देखें कितने लोगों ने दिया प्यार

जियोहॉटस्टार के साथ हुई बातचीत के दौरान अर्शदीप सिंह ने बताया है कि उन्हें यूट्यूब चैनल शुरू करने का विचार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान आया.

Virat Kohli And Arshdeep Singh
  • अर्शदीप सिंह अपनी धारदार गेंदबाजी और सोशल मीडिया के मजेदार वीडियो के लिए प्रसिद्ध हैं
  • उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान प्लेइंग इलेवन से बाहर होने पर यूट्यूब चैनल शुरू करने का निर्णय लिया था
  • अर्शदीप ने बताया कि बोरियत के समय उन्होंने सकारात्मक सोच के तहत यूट्यूब चैनल शुरू करने का विचार अपनाया
टीम इंडिया के युवा स्टार अर्शदीप सिंह मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उनकी धारधार गेंदबाजी की पूरी दुनिया दीवानी है. 26 वर्षीय अर्शदीप अपने खेल के साथ-आज कल सोशल मीडिया पर भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. फैंस सोशल मीडिया पर उनके मजेदार और मनोरंजक वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. हाल ही में बातचीत के दौरान अर्शदीप ने बताया कि उन्हें यूट्यूब चैनल शुरू करने का विचार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान आया. जब उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल रही थी. उन्होंने उस दौरान उबाऊ पल को व्यतीत करने के लिए यूट्यूब चैनल शुरू किया था. 

जियोहॉटस्टार के साथ हुई बातचीत के दौरान अर्शदीप सिंह ने कहा, 'जब मुझे पता चला कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में नहीं खेलूंगा, तब मैं अपने कमरे में बहुत बोर हो रहा था. उसी दौरान मुझे अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना का विचार आया.'

अर्शदीप सिंह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'मैं हमेशा कुछ सकारात्मक चीजें खोजने की कोशिश करता हूं. कभी-कभी आपको बस इस चीज के लिए आभारी होना होता है कि आप इस स्तर पर खेल रहे हैं. आपको अपने अवसरों का इंतजार भी करना पड़ता है, और जब आपको मौका मिले, तो सुनिश्चित करें कि आप उसका पूरा फायदा उठाएं.'

आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के बाद अर्शदीप ने विराट कोहली के साथ एक मजेदार रील बनाई थी. जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया. उस रील को इंस्टाग्राम पर लोगों ने 132 मिलियन से अधिक बार देखा था. 

India, Arshdeep Singh, Cricket
