अर्शदीप सिंह ने क्यों खोला अपना यूट्यूब चैनल? वजह है मजेदार, कोहली वाले VIDEO को देखें कितने लोगों ने दिया प्यार

टीम इंडिया के युवा स्टार अर्शदीप सिंह मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उनकी धारधार गेंदबाजी की पूरी दुनिया दीवानी है. 26 वर्षीय अर्शदीप अपने खेल के साथ-आज कल सोशल मीडिया पर भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. फैंस सोशल मीडिया पर उनके मजेदार और मनोरंजक वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. हाल ही में बातचीत के दौरान अर्शदीप ने बताया कि उन्हें यूट्यूब चैनल शुरू करने का विचार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान आया. जब उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल रही थी. उन्होंने उस दौरान उबाऊ पल को व्यतीत करने के लिए यूट्यूब चैनल शुरू किया था.

जियोहॉटस्टार के साथ हुई बातचीत के दौरान अर्शदीप सिंह ने कहा, 'जब मुझे पता चला कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में नहीं खेलूंगा, तब मैं अपने कमरे में बहुत बोर हो रहा था. उसी दौरान मुझे अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना का विचार आया.'

ARSHDEEP SINGH'S REEL WITH VIRAT KOHLI ON INSTAGRAM HAS COMPLETED 100 MILLION VIEWS IN JUST 21 HOURS. 🥶



- The Craze & Impact of King Kohli is Just Insane! 🐐 pic.twitter.com/RvctQrGfnt — Tanuj (@ImTanujSingh) December 7, 2025

अर्शदीप सिंह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'मैं हमेशा कुछ सकारात्मक चीजें खोजने की कोशिश करता हूं. कभी-कभी आपको बस इस चीज के लिए आभारी होना होता है कि आप इस स्तर पर खेल रहे हैं. आपको अपने अवसरों का इंतजार भी करना पड़ता है, और जब आपको मौका मिले, तो सुनिश्चित करें कि आप उसका पूरा फायदा उठाएं.'

आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के बाद अर्शदीप ने विराट कोहली के साथ एक मजेदार रील बनाई थी. जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया. उस रील को इंस्टाग्राम पर लोगों ने 132 मिलियन से अधिक बार देखा था.

