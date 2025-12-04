SA के खिलाफ शानदार स्पेल के बाद अर्शदीप सिंह को लगातार ODI मैच देने की जरूरत, बचपन के कोच का आया बयान

Arshdeep Singh IND vs SA 3rd ODI: अर्शदीप सिंह SA के खिलाफ़ शानदार स्पेल से पता चलता है कि पेसर को लगातार ODI मैच खेलने का मौका मिलना चाहिए. अर्शदीप सिंह खुद मानते हैं कि उनका पसंदीदा टाइमपास वसीम अकरम और ज़हीर खान के YouTube कलेक्शन देखना है, जिससे वे यॉर्कर और रिवर्स स्विंग की बारीकियां सीख सकें. अर्शदीप ने T20I में इन सीखों का अक्सर इस्तेमाल किया है, और यह यूं ही नहीं है कि वह उस फॉर्मेट में 100 से ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय बॉलर बन गए, लेकिन हाल ही में रांची और रायपुर ODI में साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ उनके स्पेल ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि बाएं हाथ के पेसर को 50 ओवर के वर्शन में लगातार मौके देने की ज़रूरत है, जिससे वह अब तक दूर रहे हैं.

अलग-अलग, उन मैचों में उनके 64 रन देकर 2 विकेट और 54 रन देकर 2 विकेट के आंकड़े मामूली लगते हैं. लेकिन प्रोटियाज़ के 332 और छह विकेट पर 362 रन के टोटल के साथ देखने पर वे एक अलग तस्वीर पेश करते हैं. दोनों मैचों में, अर्शदीप को सर्दियों में भारी ओस के साथ लाइट्स में SA के चेज़ के दौरान बॉलिंग करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने दोनों मैचों में बैट्समैन को खुद पर हावी नहीं होने दिया, पेसरों में सबसे अच्छी इकॉनमी दर्ज की. रांची में 6.4 और रायपुर में 5.4.

रायपुर में, हर्षित राणा ने एक ओवर में सात रन दिए और प्रसिद्ध कृष्णा को 10.20 पर आउट किया गया. यह कहा जा सकता है कि अर्शदीप ने ज़्यादातर तब बॉलिंग की जब पहले पावर प्ले में बॉल काफ़ी सूखी थी और जब दूसरे ODI में 44वें ओवर के बाद बॉल बदली गई थी, लेकिन फिर भी क्विंटन डी कॉक और मार्को जेनसन जैसे बैट्समैन को मज़बूत पिच पर रोकने या आउट करने के लिए, एक बॉलर को पूरी टैक्टिकल अवेयरनेस और सेट फील्ड पर बॉलिंग करने की काबिलियत की ज़रूरत होती है.

“यह एक ऐसा एरिया है जिसमें उसने हाल के दिनों में बहुत सुधार किया है. वह कंडीशन को अच्छी तरह जानता है, फिर वह लेंथ को अच्छी तरह से एडजस्ट करता है और अब उसने अपनी डिलीवरी को मिक्स करने की इंपॉर्टेंस सीख ली है ताकि प्रेडिक्टेबल न हो. “यह व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बैट्समैन रन बनाने की कोशिश करते रहते हैं. उनके बचपन के कोच जसवंत राय ने बताया, “वह अब एक बॉलर के तौर पर सच में मैच्योर हो गया है और मेंटली टफ है.”

अगर कोई पहले ODI में अर्शदीप के तीसरे स्पेल पर नज़र डाले, जिसे इंडिया ने 17 रन से जीता था, तो राय की बातें सच लगती हैं. 26 साल के अर्शदीप आखिरी पावर प्ले में बॉलिंग करने लौटे, उस तीन ओवर के स्पेल में सिर्फ़ 16 रन दिए, और नांद्रे बर्गर को आउट करके एक करीबी मैच में अहम फ़र्क भी डाला. असल में, 47वां ओवर, जिसमें उन्होंने बर्गर को आउट किया, एक विकेट मेडन था, क्योंकि उन्होंने लेफ्ट-हैंडर के एंगल और अच्छी तरह से छिपी हुई शॉर्ट-पिच गेंदों का परफ़ेक्ट इस्तेमाल किया.

अर्शदीप रविवार को यहां सीरीज़ का फ़ैसला करने वाले तीसरे ODI में बॉलिंग करने के लिए बेताब होंगे क्योंकि इस तटीय शहर में ज़्यादा ह्यूमिडिटी जो अक्सर रात में 70 परसेंट तक होती है इंडिया के आउट होने की हालत में ओस का असर कम कर सकती है. दूसरा इससे निश्चित रूप से उनका और उनके साथियों का काम यहां बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन दिसंबर 2023 से शुरू होकर पिछले दो सालों में उनके ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स भी उनके सुधार और कंसिस्टेंसी की गवाही देते हैं.

अर्शदीप ने इस समय में 10 मैचों में 16 विकेट लिए हैं और उनकी कंबाइंड इकॉनमी पांच है, जो सिर्फ़ लेफ्ट-आर्म स्पिनर अक्षर पटेल के 4.43 से पीछे है. इन सबके बावजूद, नवंबर 2022 में ODI डेब्यू करने वाले अर्शदीप ने सिर्फ़ 13 मैच खेले हैं, जबकि फरवरी 2025 में डेब्यू करने वाले हर्षित राणा पहले ही 10 ODI खेल चुके हैं. प्रसिद्ध कृष्णा, जिनकी पिछले पांच ODI में इकॉनमी 9.33, 9, 7.42, 6.54 और 10.20 रही है, ने मार्च 2021 में शुरुआत करने के बाद 20 ODI खेले हैं.

ICC वर्ल्ड कप 2027 के नज़दीक होने के साथ, भारत को लीड पेसर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद के लिए काबिल बैक-अप की ज़रूरत है. सिराज और अर्शदीप ने दिखाया है कि अगर टीम कॉम्बिनेशन की ज़रूरत हो तो वह तीसरा पेसर हो सकता है. तो, अब समय आ गया है कि उनमें से कुछ नंबर सही किए जाएं.