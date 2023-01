IND vs SL: अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज़ हुआ अनचाहा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज़ बन गए

Arshdeep Singh: हामिश रदरफोर्ड के बाद दूसरे गेंदबाज बन गए हैं.

Arshdeep Singh No Ball:टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) चोटिल होने के बाद श्रीलंका खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज (Ind vs Sl t20 series) के दूसरे मैच में खराब शुरुआत के बाद अंतिम एकादश में वापसी कर रहे हैं. गुरुवार को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (MCA) में श्रीलंका के खिलाफ अर्शदीप ने अपने स्पेल के दूसरे ओवर में लगातार तीन बार ओवरस्टेप किया, टी20ई में नो-बॉल की हैट्रिक (No Ball Hat-Trick) लगाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने. अंपायर ने फैसला सुनाया कि सीमर की ओवर की अंतिम गेंद नो-बॉल थी. एक भारतीय गेंदबाज द्वारा टी20ई मैच में सबसे अधिक नो-बॉल (No Ball Record)फेंकने का रिकॉर्ड बनाया. अर्शदीप ने T20I क्रिकेट में अपनी नो-बॉल की संख्या 14 कर ली. 5 नो-बॉल फेंककर वह अब एक T20I में 5 नो-बॉल फेंकने वाले ICC के पूर्ण सदस्य हामिश रदरफोर्ड के बाद दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. मामले को बदतर बनाते हुए, श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने फ्री हिट का फायदा उठाते हुए एक चौका और एक छक्का लगाया.