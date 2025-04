शौच करने से पहले पानी पीने से क्या होता है? इसके फायदे हैं या नुकसान, जानिए यहां

Benefits Of Drinking Water Before Pooping: पानी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में मदद करता है. बहुत से लोग सुबह उठते ही एक गिलास (Warm Water For Better Digestion) पानी पीते हैं और फिर शौच जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शौच से पहले पानी पीने से (Drinking Water Before Bowel Movement) आपके शरीर में क्या होता है? क्या यह डाइजेशन के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? आइए, जानते हैं शौच से पहले (Morning Water Drinking Benefits) पानी पीने के फायदे और डाइजेशन पर उसका असर.

डाइजेस्टिव सिस्टम पर पानी का असर (Effect Of Water On Digestive System)

हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पानी पर निर्भर करता है. ये खाने को तोड़ने, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने और मल को नरम बनाने में मदद करता है. अगर आप शौच से पहले पानी पीते हैं, तो ये कई तरीकों से फायदेमंद हो सकता है.

1. मल को नरम बनाता है और कब्ज से राहत देता है: अगर शरीर में पानी की कमी हो, तो आंतें मल से ज्यादा पानी सोख लेती हैं, जिससे मल सख्त हो जाता है और शौच करने में परेशानी होती है. सुबह पानी पीने से आंतें हाइड्रेट रहती हैं, जिससे मल नरम होता है और आसानी से बाहर निकलता है.

2. आंतों को एक्टिव करता है: गर्म पानी पीने से आंतों में हलचल तेज होती है. ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इंडिकेट करता है कि उसे काम शुरू करना है. ये खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो कब्ज या इरेगुलर शौच की समस्या से जूझ रहे हैं.

3. शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है: रात भर शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए पानी बहुत जरूरी है. सुबह उठकर पानी पीने से शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है, जिससे आप हल्का और तरोताजा महसूस करते हैं.

4. मेटाबॉलिज्म को तेज करता है: पानी पीने से शरीर की मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाती है. ये डाइजेशन में सुधार करता है और वजन घटाने में भी मदद कर सकता है.

5. अपच और एसिडिटी से बचाता है: अगर आपको अक्सर पेट फूलने या एसिडिटी की समस्या रहती है, तो शौच से पहले पानी पीना फायदेमंद हो सकता है. ये पेट में एसिड को कंट्रोल में रखता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है.

शौच से पहले पानी पीने का सही तरीका (Right Way To Drink Water Before Defecation)

अगर आप इस आदत का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

गुनगुना पानी पिएं: गुनगुना या हल्का गर्म पानी आंतों को ज्यादा अच्छी तरह एक्टिव करता है और डाइजेशन में मदद करता है.

नींबू या शहद मिलाएं: एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू या शहद मिलाने से डिटॉक्सिफिकेशन तेज होता है.

बहुत ज्यादा पानी न पिएं: जरूरत से ज्यादा पानी पीने से पेट भारी लग सकता है. एक या दो गिलास पानी पर्याप्त होता है.

रेगुलर पानी पिएं: अगर इसे रोजाना की आदत बना ली जाए तो ये आपकी डाइजेशन के काम को रेगुलर कर सकता है.

क्या कोई नुकसान भी है?

हालांकि, शौच से पहले पानी पीना ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे हल्की परेशानी हो सकती है:

बार-बार पेशाब जाने की जरूरत: पानी पीने से शरीर की सफाई तेज होती है, जिससे आपको जल्दी-जल्दी पेशाब आ सकता है.

पानी पीने से शरीर की सफाई तेज होती है, जिससे आपको जल्दी-जल्दी पेशाब आ सकता है. पेट फूलना: अगर आप बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, तो पेट फूल सकता है. खासतौर पर जिन लोगों को इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) जैसी समस्याएं हैं, उन्हें धीरे-धीरे पानी पीना चाहिए.

अगर आप बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, तो पेट फूल सकता है. खासतौर पर जिन लोगों को इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) जैसी समस्याएं हैं, उन्हें धीरे-धीरे पानी पीना चाहिए. सिर्फ पानी से कब्ज ठीक नहीं होगा: अगर आपको लंबे समय से कब्ज की समस्या है, तो सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होगा. आपको अपनी डाइट में फाइबर और एक्सरसाइज को भी शामिल करना होगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.