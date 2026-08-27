क्या अब खेल पाएंगी WPL? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अहम फैसले के बाद अनाया बांगर ने दिया जवाब

Anaya Bangar Breaks Silence on WBBL: अनाया बांगर को ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने की अनुमति मिल गई है. अनाया ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से महिला कम्युनिटी और एलीट मुकाबलों में खेलने की आधिकारिक मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की घोषणा की. इसके साथ ही ट्रांसजेंडर क्रिकेटर ने भविष्य में विमेंस बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) खेलने की संभावना पर भी बात की है. बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाया ने कहा, "ये मेरे लिए एक खास दिन है, क्योंकि कई वर्षों तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहने के बाद, मैं आखिरकार उस खेल में वापसी के रास्ते के बारे में बात कर सकती हूं जो मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है. मैं मार्च 2027 से एलीट क्रिकेट खेलने के मकसद से ऑस्ट्रेलिया में महिला क्रिकेट में वापसी की तैयारी कर रही हूं. यह कोई अपने-आप होने वाली या अनौपचारिक प्रक्रिया नहीं थी. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने महिला खेलों में निष्पक्षता, ईमानदारी और सभी को शामिल करने के बीच संतुलन बनाने के लिए एक पॉलिसी बनाई है, और मेरे मामले पर उसी फ्रेमवर्क के तहत विचार किया गया है."

उन्होंने कहा, "क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मेरी परिस्थितियों से जुड़ी कई तरह की जानकारियों पर विचार किया, जिसमें मेरी मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री, हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन का स्तर, मेरी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड और खेलने के फुटेज, और मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ की गई साइंटिफिक और एथलेटिक परफॉर्मेंस टेस्टिंग शामिल हैं। मैं उस प्रक्रिया की बारीकी की तारीफ करती हूं क्योंकि यह जरूरी था कि इसका आकलन किसी स्थापित स्पोर्टिंग फ्रेमवर्क के जरिए किया जाए, न कि यह सिर्फ लोगों की राय का मामला बनकर रह जाए."

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच संजय बांगर की बेटी अनाया (पूर्व में आर्यन) ने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (एचआरटी) और जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी के जरिए एक पुरुष से महिला के रूप में अपनी पहचान को अपनाया है.

विमेंस बिग बैश लीग खेलने को लेकर तोड़ी चुप्पी

उन्होंने बताया, "मैंने जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी भी करवाई है.टेस्टोस्टेरोन का मेरा पिछला मुख्य स्रोत अब मौजूद नहीं है। जुलाई में हुए मेरे हालिया ब्लड टेस्ट में कुल टेस्टोस्टेरोन का स्तर 0.6 एनएमओएल/एल पाया गया. यह लैबोरेटरी द्वारा बताई गई महिलाओं की रेफरेंस रेंज के अंदर है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार मार्च 2027 से एलीट महिला क्रिकेट के लिए मेरी पात्रता लागू पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करेगी, जिसमें उसी समय ब्लड टेस्ट का आकलन भी शामिल है. अगर मार्च 2027 का टेस्ट यह पुष्टि करता है कि मैं टेस्टोस्टेरोन के जरूरी मानदंडों को पूरा करती हूं, तो मैं एलीट महिला क्रिकेट में चयन के लिए पात्र होऊंगी, जिसमें विमेंस बिग बैश लीग का रास्ता भी शामिल है."

उन्होंने कहा, "मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि पात्रता का मतलब चयन नहीं है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मुझे एक रास्ता दिखाया है, जिसका मतलब यह नहीं है कि मुझे टीम में जगह मिल गई है. मुझे अभी भी ट्रेनिंग करनी है, मुकाबला करना है, अच्छा प्रदर्शन करना है और वह मौका हासिल करना है, और मैं ऐसा ही चाहती हूं."

अनाया बांगर मानती हैं कि भविष्य में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फैसले पर सवाल खड़े होंगे. उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरे इतिहास या मेरी पहचान की वजह से मुझे क्रिकेट टीम में जगह मिलेगी. मैं चाहती हूं कि मेरे क्रिकेट की वजह से मुझे क्रिकेट टीम में जगह मिले. मुझे पता है कि महिला क्रिकेट का स्तर बहुत ऊंचा है, और मुझे पता है कि जांच-पड़ताल होगी, सवाल उठेंगे और अलग-अलग राय होगी। मैं इस बात का सम्मान करती हूं कि महिला खेलों में निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धी ईमानदारी को लेकर जायज चिंताएं होती हैं। मेरा मानना ​​है कि समावेश और निष्पक्षता को एक-दूसरे के विरोधी सिद्धांतों के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। एक अच्छी खेल नीति में दोनों बातों पर विचार करने की क्षमता होनी चाहिए.इसीलिए मैं उस प्रक्रिया का सम्मान करती हूं, जिसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मेरे मामले पर विचार करते समय अपनाया है. मैंने क्रिकेट खेलना इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे यह खेल पसंद है. मैंने इसलिए मुकाबला किया क्योंकि मैं बेहतर बनना चाहती थी और जब मैंने अपना जेंडर बदला, तो मुझे सबसे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा कि शायद क्रिकेट में अब मेरे लिए कोई जगह न हो. मैंने वापसी का रास्ता खोजने में कई साल बिताए, और आज आखिरकार मेरे पास कोशिश करने का एक रास्ता है."

हाल ही में ट्रांसजेंडर संगठनों ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के लिए नियम बनाने की मांग की है. इस मामले पर अनाया ने कहा, "मैंने बीसीसीआई से सार्वजनिक तौर पर बात करने की कोशिश की, लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया; मुझे सिर्फ चुप्पी मिली. इसलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ही था जिसने मुझे वह रास्ता दिखाया और मुझे खुशी है कि मैं ऐसा कर सकती हूं."

WPL खेलने को लेकर क्या कहा अनाया ने

अनाया ने अपने पसंदीदा क्रिकेट को लेकर कहा, "पहले विराट कोहली मेरे पसंदीदा क्रिकेटर थे, लेकिन अब मुझे अभिषेक शर्मा का खेलना बहुत पसंद है." भविष्य में विमेंस बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) में खेलने की संभावना पर अनाया ने कहा, "जब मैं डब्ल्यूबीबीएल खेलूंगी, तो मैं हरमनप्रीत, जेमिमा, स्मृति और एलिस पेरी जैसे कुछ महान भारतीय खिलाड़ियों के साथ भी खेलने के लिए बहुत उत्सुक हूं. अगर ऐसा होता है तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी."

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